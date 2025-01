Eccellenza. Colpo Sant’Agostino: dopo Laurenti anche l’ex spallino Landi

Al giro di boa del campionato il Sant’Agostino sfodera un acquisto di grido. Il direttore sportivo Marco Secchieroli ha messo a disposizione di Ricci un altro ex spallino; si tratta del centrocampista centrale Andrea Landi, 32 anni, bolognese di Molinella, vanta trascorsi tra i professionisti: Spal in C2, poi molta Serie D, dalla Giacomense al Carpi, dal Castel San Pietro alla Correggese (cinque stagioni, ne è stato anche capitano); i primi sei mesi li ha trascorsi nel Corticella, sempre in Serie D. Landi sarà a disposizione di Ruggero Ricci per l’esordio davanti ai nuovi tifosi, così come l’altra mezzala spallina Leonardo Laurenti, dopo aver giocato con la maglia ramarra per la prima volta a Russi.

L’arrivo di Landi ha comportato il taglio di due giocatori: rescissione per Luposor e cessione al Lendinara in Promozione per Boreggio. Il Sant’Agostino (ore 14.30) giocherà la prima di ritorno al "Renato Caselli" senza Cremaschi e Anostini, che sono comunque sulla via del rientro, previsto entro il mese di gennaio. L’avversario odierno è il Reno Sant’Alberto, formazione ravennate con un piede nel Ferrarese. L’ultima partita del 2024 fu un naufragio nel derby con la matricola Solarolo, un 4-0 senza appello, mentre i biancoverdi avevano vinto 2-0 a Sant’Agostino e vinto 2-1 all’andata a Sant’Alberto sul Reno.

"Ha 2 punti, due meno di noi – afferma il direttore sportivo Marco Secchieroli – bisogna sfruttare l’occasione e andare a + 5. Attenzione al Reno, la classifica è bugiarda: dispone di giocatori di buon livello, come l’attaccante Filippi e il difensore Diallo, per non parlare dell’allenatore Orecchia, un tecnico navigato, esperto della categoria. Ha una buona organizzazione di gioco, si difende bene e poi tenta di colpire di rimessa. A Sant’Alberto si appoggiò molto su De Rose. Siamo stati più attivi noi dei romagnoli sul mercato, rispetto alla partita dell’andata ci sarà il debutto di Landi e di Laurenti davanti al nuovo pubblico".

Inevitabilmente l’attenzione del nocchiero del mercato si sofferma sull’arrivo di Landi: "E’ un gande colpo, il suo arrivo ci permetterà di alzare l’asticella. Ci sono i presupposti per vedere una bella partita, così come all’andata. Eravamo partiti alla grande in campionato e vogliamo riprendere da dove ci eravamo interrotti".

