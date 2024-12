Eccellenza Coppa Italia. Massese, esame Cuoiopelli

La Massese insegue questo pomeriggio a Santa Croce sull’Arno la qualificazione alla semifinale della Coppa Italia d’Eccellenza. Attardati dalle posizioni di testa in campionato, i bianconeri possono trovare in questa competizione un ulteriore possibilità di sfogo per le proprie velleità di salire di categoria. Di fronte la formazione zebrata si troverà una Cuoiopelli che ha sicuramente la priorità della permanenza in Eccellenza, messa seriamente a repentaglio dall’attuale ultimo posto in classifica. Non bisognerà, però, sottovalutare l’impegno dei conciari che potrebbero essere attratti dall’ottenere un risultato di prestigio contro una rivale blasonata. La Massese oggi dovrebbe presentarsi ai nastri di partenza al gran completo. Rispetto all’ultimo impegno contro il Viareggio, infatti, tornerà a disposizione anche Romiti che ha scontato il turno di squalifica. Visto che si tornerà a giocare a soli tre giorni di distanza dal match di campionato col Fucecchio è probabile che il tecnico palermitano faccia ricorso ad un po’ di turn over dosando le forze dei suoi giocatori anche in funzione della difficile trasferta di Cenaia della prossima domenica. Ecco così che nell’undici titolare si dovrebbero rivedere Antonio Brizzi in cabina di regia e Favret sulla fascia sinistra, entrambi partiti dalla panchina nell’ultima gara.

Una maglia da titolare è scontata per Nico Quilici, assente domenica per squalifica. Anche davanti potrebbero esserci degli avvicendamenti. Lorenzini e Goh scalpitano per avere una chance dal primo minuto. Il mercato sinora non ha portato in dote nessuna operazione in entrata. Proprio un eventuale passaggio del turno potrebbe accelerare qualcosa in questo senso. La Massese, intanto, spera di aver trovato il primo rinforzo in casa propria col recupero di Andrea Vignali. Il quarto di finale odierno si gioca in gara secca con eventuali calci di rigore da battere al termine dei tempi regolamentari in caso di risultato di parità.

Gianluca Bondielli