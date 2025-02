Eccellenza. Cuoiopelli passa avanti con Campo. Pallecchi e Andreotti la ribaltano

CUOIOPELLI 1 MOBILIERI PONSACCO 3

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci (85’ Tuzi), Bindi, Maglio (82’ Tassi), Porcellini (85’ Covino), Duranti, Turini (76’ Rocco), Mancino, Ceglie (70’ Pinna), Ferraro, Campo; a disposizione Pannocchia, Bocini, Innocenti, Vannuzzi. Allenatore Francesco D’Addario.

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Gemignani (85’ Pisani), Crecchi, Burato (67’ Rinaldi), Colombini, Mancini, Volpi (75’ Pini), Borselli, Andreotti (87’ Landini), Regoli (54’ Pallecchi), Marrocco; a disposizione Campinotti, Di Giulio, Fischer, Morana. Allenatore Leonardo Tocchini.

Arbitro: Gabriel Kercaj di Pistoia (assistenti Luca Laganà di Siena e Antonino Longobardi di Arezzo).

Marcatori: 25’ Campo, 62’ e 67’ Pallecchi, 73’ Andreotti.

Note: ammoniti Campo, Ceglie e Mancino della Cuoiopelli, Marrocco dei Mobilieri Ponsacco.

SANTA CROCE – Ancora una volta la Cuoiopelli riesce a sbloccare il risultato e passare in vantaggio. Chiude il primo tempo avanti, ma nella ripresa viene recuperata e battuta. Questa volta a rimontare i biancorossi di Francesco D’Addario sono i Mobilieri Ponsacco che riescono a raddrizzare una partita messa male con Pallecchi, entrato dalla panchina, e a chiuderla con Andreotti. Tanti ex nei rossoblu ponsacchini: Lampignano, Burato, Colombini, Mancini, Borselli, Andreotti, Regoli e in panchina Di Giulio. La Cuoio parte bene e la sblocca con Campo, capocannoniere dei biancorossi con cinque reti. I padroni di casa amministrano bene il gioco e nel secondo tempo Tocchini toglie Regoli dopo dieci minuti e manda dentro Pallecchi. E’ la mossa che decide la gara. In cinque minuti il nuovo entrato mette a segno una doppietta che vale oro per i Mobilieri Ponsacco, ora quintultimi con 23 punti.