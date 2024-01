Eccellenza. Defendi avverte il Chiesanuova:: "Proprio adesso arriva il difficile»

Da Defendi a Defendi. Esattamente alla seconda di campionato, un girone fa, Edoardo Defendi segnava contro la Sangiustese Vp la sua prima rete con la maglia del Chiesanuova. Lo faceva nella ripresa entrato da nemmeno un minuto (3-1 il finale). Domenica invece 60 secondi erano quelli che mancavano per terminare il recupero contro la Maceratese e l’attaccante ha trovato il cross-diventato tiro che ha regalato il pari. E soprattutto una storico primo posto in Eccellenza da soli.

Defendi, quello era chiaramente un cross, ma come vive questa settimana speciale grazie al suo guizzo?

"Ho pensato solamente a metterla in area più velenosa possibile sperando nel tocco di un compagno. La gioia è davvero tanta, ma non a livello personale. Ormai alla mia età (1991 ndc) conta se la giocata è decisiva per le sorti della squadra e quindi sono felice per il Chiesanuova".

Ultimamente Mobili la utilizza come punta centrale e allarga Sbarbati, le piace come soluzione?

"Sì. In passato sono stato impiegato ovunque in fase d’attacco, ma preferisco punta centrale. Il mister ha più soluzioni davanti, anche in base all’avversario e al nostro stato può decidere se andare palla a terra o ricorrendo a lanci e sfruttare le seconde palle".

Tra due giorni di nuovo a Villa San Filippo, stavolta però casa della Sangiustese Vp. La sfida è un testacoda visto che loro sono penultimi…

"Bisogna fare attenzione – avverte l’attaccante Defendi – perché quando sei in testa gli altri ti affrontano con ancor più voglia di vincere, dobbiamo essere bravi a trovare i giusti equilibri interiori, emotivi. Chiaro che l’ideale sarebbe riuscire a sbloccarla".

Da segnalare che nel comunicato ufficiale il giudice sportivo non ha fatto scattare la squalifica a Monteneri che domenica, in diffida, era stato ammonito. Con un gesto nient’affatto comune, è stato proprio il Chiesanuova ad avvertire la Federazione della dimenticanza.

Andrea Scoppa