Eccellenza: domani altra sfida decisiva per il Terranuova. Becattini studia i playoff

TERRANUOVA

Ultima della regular season per il Terranuova Traiana di Marco Becattini, che domani sarà impegnato contro il Signa allo stadio del Bisanzio. Una partita che si preannuncia al cardiopalmo, con entrambe le formazioni motivate ad agguantare il secondo posto alle spalle del Siena e staccare così un biglietto di sola andata per la finale playoff. Con lo Scandicci che riposa e che non potrà quindi andare oltre ai 62 punti accumulati finora, i biancorossi potranno accontentarsi di un pareggio, mentre l’imperativo per i gialloblu è soltanto uno: vincere. La Colligiana è invece out per via della forbice. Male che vada, ai valdarnesi spetterà un quarto posto a 62 punti, traguardo emblematico che la dice lunga sulla cavalcata fatta durante tutta la stagione e sulla qualità degli altri club che occupano la parte alta della classifica. Per i fiorentini, dunque, come ha sottolineato nelle ultime ore il tecnico Scardigli, servirà "la partita perfetta". I canarini punteranno su Cellai e Tempesti, rispettivamente 16 e 13 gol segnati in campionato. Ma dovranno superare la difesa di ferro di Fedele e soci, che detiene il primato di miglior reparto difensivo del girone con sole 13 reti al passivo. "Se domani andremo a fare una partita importante a Signa – ha commentato Becattini – potremo parlare di una grande annata tra secondo posto e trofeo regionale di Coppa. Sarà un anticipo di playoff, perché sia noi che il Signa daremo il massimo". Il tecnico ex Figline ha sfruttato la settimana per studiare al meglio la gara che attende il gruppo, con lo stesso spirito con cui ha preparato la partita con la Colligiana, perché quella con i senesi era "una partita altrettanto importante e decisiva per noi. Mi fido ciecamente dei ragazzi perché mentalmente inizia ad essere una squadra pronta". Un’importante attestazione di stima verso Sacconi e compagni.

Francesco Tozzi