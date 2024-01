Eccellenza: domani sul campo del Valentino Mazzola. Il Terranuova anticipa. Sacconi & C. all’attacco

TERRANUOVA

Si giocherà domani alle 14,30 la partita tra Valentino Mazzola e Terranuova Traiana, valida per la ventunesima giornata di campionato di Eccellenza toscana, la quarta del girone di ritorno.

In settimana è stato raggiunto un accordo tra le due società, in modo da poter tirare una boccata d’ossigeno in vista del turno infrasettimanale fissato per mercoledì 24 gennaio. La gara si terrà al campo sportivo Bruno Ceccarelli di Cerchiaia, nel comune di Siena. I biancorossi vanno alla ricerca dei tre punti in trasferta. Domenica scorsa al Matteini, infatti, l’incontro con la Castiglionese è terminato in parità e la lotta con il Signa per il secondo posto si fa sempre più tosta. Il Mazzola, dal canto suo, è reduce da una vittoria per 1-0 contro la Sinalunghese, scatto che ha permesso alla squadra senese di raggiungere i 30 punti in classifica e di insidiare così l’affollata zona playoff.

I terranuovesi detengono ancora il primato di miglior difesa del torneo e l’obiettivo di Sacconi e soci è quello di andare in gol per chiudere la sfida il prima possibile. Nell’anticipo di domani si giocherà anche Signa-Rondinella Marzocco, un altro interessante match da seguire visto che i gialloblu si trovano avanti di una sola lunghezza rispetto alla compagine valdarnese.

Francesco Tozzi