Eccellenza. Dopo centrocampo e difesa, ora la Maceratese pensa all’attacco

Anche il centrocampista Kalagna Gomis è arrivato a Macerata, l’altro ieri è stata la volta del difensore Matteo Vittorini il quale si è subito messo a disposizione del tecnico. Per quest’ultimo c’è da attendere ancora un po’ di tempo perché possa firmare il contratto che lo lega ai biancorossi, fino a poco tempo fa era alla Correggese, ha già provveduto a fare la rescissione ma ci vuole un po’ per la ratifica. Nessun problema per Gomis che aveva iniziato la stagione nella Matese. Ma non è finita qui perché la società è intenzionata rinforzare ogni settore del campo e quindi arriverà anche una punta. Il profilo è stato individuato ma non trapelano indiscrezioni anche perché il giocatore non è stato svincolato e fino a quando ciò non avverrà tutti stanno più che abbottonati. Si sa che è un centravanti molto forte sul piano atletico. Ieri i biancorossi hanno sostenuto l’ultimo allenamento del 2023, poi Pagliari ha fissato per martedì la ripresa della preparazione in vista della gara del 7 gennaio quando si affronterà il Chiesanuova, in testa alla classifica assieme alla Civitanovese, sul neutro di Villa San Filippo. Da domenica prossima ricomincerà il campionato e la squadra di Pagliari dovrà tenere il piede sull’acceleratore perché c’è da risalire la classifica verso posizioni più consone agli investimenti fatti e al blasone della società. E il primo esame sarà contro il Chiesanuova che nella prima parte di stagione ha fatto benissimo e che diventa quindi un test molto attendibile per la nuova Maceratese.