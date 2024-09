Eccellenza, è già caccia all’imbattuto Solarolo. Faenza contro Sanpa è il derby di giornata

Il campionato di Eccellenza propone per domani alle 15.30 le gare della terza giornata di andata.

Granamica-Solarolo. Dopo 2 turni, il Solarolo è imbattuto e ha già 4 punti in classifica, frutto del successo di Novafeltria e del 2-2 casalingo col Medicina, che ha il sapore della beffa per il pareggio ospite arrivato in zona Cesarini. Prima di parlare di ‘sorpresa’ occorre un altro indizio. La trasferta di Minerbio è l’ideale per capirlo. Il Granamica ha sconfitto il Tropical Coriano al debutto, ma poi ha perso a Castenaso, domenica scorsa.

Massa Lombarda-Sampierana. Dopo due pareggi consecutivi, i bianconeri puntano ora al bersaglio grosso. La doppietta di Battiloro nel 2-2 di domenica scorsa a Osteria Grande costituisce un ottimo punto di partenza nell’economia delle risorse offensive dell’undici di mister Bamonte. Gli ospiti invece hanno perso al debutto a Castenaso, ma si sono rifatti con gli interessi, sconfiggendo 3-0 la Vis Novafeltria. La tradizione degli ultimi 17 scontri diretti è favorevole (9 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte). Faenza-Sanpaimola. Il derby di giornata mette di fronte due squadre alla ricerca del 1° successo. I manfredi, a dire il vero, cercano anche il 1° punto, dopo i due ko di fila contro Gambettola e Cava Ronco, senza gol all’attivo. Rompere il ghiaccio non sarà semplice perché la formazione di San Patrizio, pur avendo racimolato solo un punto (1-1 casalingo in rimonta contro al Reno domenica scorsa), ha comunque una maggiore esperienza in categoria. Con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, il Faenza è leggermente in vantaggio nel computo degli scontri diretti. Reno-Castenaso. Al ‘Nostini’ di Sant’Alberto sono in palio già punti importanti per la classifica, ma soprattutto per il morale di inizio torneo. I padroni di casa, al 2° campionato di Eccellenza della propria storia dopo quello splendido dello scorso anno terminato al 7° posto, si sono fatti sorprendere dal Sant’Agostino al debutto, poi hanno impattato 1-1 nel derby di Conselice col Sanpaimola. L’obiettivo è rompere il ghiaccio nel proprio fortino. Gli ospiti invece hanno cominciato molto bene la stagione, pareggiando a Massa Lombarda e poi vincendo 2-1 in casa contro il Granamica.

Vis Novafeltria-Russi. È la sfida fra 2 delle 4 squadre ancora ferme al palo di partenza. Gli arancioni, sempre di misura e sempre in zona Cesarini, hanno perso sia a Medicina (1-2), sia contro la corazzata Gambettola (0-1) al debutto casalingo. Mister Farneti punta sulla vena dei propri giocatori offensivi, fra cui Saporetti, Salomone, Brigliadori e Guarino. La Vis Novafeltria invece è caduta pesantemente sia al debutto interno contro il Solarolo (0-3), sia domenica scorsa a San Piero in Bagno (0-3).