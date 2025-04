Eccellenza e Promozione: fermento in Valdichiana per la stagione 2025

La data del 1° settembre 2025, quella che di fatto segnerà l’inizio della nuova stagione, è decisamente lontana ma a quanto pare, stando alle indiscrezioni di mercato raccolte negli ultimi giorni, c’è grande fermento soprattutto in Valdichiana.

In Eccellenza è certa la conferma di Giacomo Chini sulla panchina della Sansovino, dopo lo storico double Coppa Toscana-campionato di Promozione che ha permesso agli arancioblù del presidente Iacomoni di poter tornare nella massima categoria regionale dei dilettanti.

A Castiglion Fiorentino resterà Filippo Zacchei, ma c’è da capire chi tirerà la fila del mercato nel ruolo di ds per provare a tornare ad essere protagonisti come i viola lo sono stati nella prima parte dell’ultima stagione. Alla Baldaccio i numeri incoronano Mario Palazzi, attese notizie nelle prossime settimane.

Scendendo in Promozione il Montagnano ha ringraziato Giusti per il lavoro svolto portando i torelli dalla zona calda della classifica fino ai posti playoff, sfumati solo per la forbice. Il presidente Menchetti insieme ai suoi dirigenti avrebbe deciso di puntare su Roberto Fani, reduce dall’esperienza pluriennale con la Castiglionese, riportata in Eccellenza.

A Foiano, dopo l’amara retrocessione in Promozione e l’addio a Marco Santoni (subentrato in corsa ad Argilli), prende campo l’idea di Michele Bruschi come direttore sportivo. Bruschi in passato è stato in qualità di allenatore in forza a Chianciano e Trequanda. Scendendo in Seconda categoria la Fortis Arezzo ripartirà da Poponcini, confermato dopo la salvezza, mentre il Pieve al Toppo andrà avanti con Alessandro Meacci anche nella prossima stagione.