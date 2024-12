Eccellenza e promozione. Il recupero per l’alluvione. In campo alle 14,30 Sommario: La classifica delle squadre di calcio di Castenaso-Faenza, Medicina Fossatone-Mezzolara, Osteria Grande-Sampaimola e altre. Promozione per Bentivoglio-Masi Torello, Casumaro-Lagaro e altre, con Mesola e Lagaro in testa.