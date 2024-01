Eccellenza e promozione su tvrs. Domenica la diretta Montefano-Montegranaro. Nel turno successivo Civitanovese-Osimana

Il 7 gennaio le telecamere di Tvrs saranno a Montefano per trasmettere alle 14.30 in diretta la sfida del campionato di Eccellenza tra i locali e il Montegranaro. Non mancherà il commento tecnico affidato a un tesserato Associazione allenatori delle Marche.

Ecco le partite del mese nel campionato di Eccellenza che si potranno vedere in diretta sul canale 13, oltre a quella di domenica a Montefano. Il 14 gennaio alle 15 si potrà assistere all’interessante gara tra Civitanovese e Osimana; il 21 alle 14.30 sarà la volta di Castelfidardo-Tolentino e il 28 gli appassionati potranno seguire K Sport Montecchio Gallo-Montefano.

Saranno tre le dirette alle 14.30 per il campionato di Promozione. Sabato 13 la troupe di Tvrs sarà ad Appignano per il match tra i locali, a caccia di punti salvezza, e la quotata Vigor Castelfidardo, seconda forza del girone B a 2 punti dalla capolista Matelica; il 20 i riflettori saranno puntati su Castelfrettese-Biagio Nazzaro, del girone A, e il 27 su Sangiorgese Monterubbianese-Trodica.