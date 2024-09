Eccellenza e Promozione: via al campionato!. Per il Viareggio esordio in casa col Cenaia

Campionati al via non solo in Serie D ma anche in Eccellenza e in Promozione Toscana in questa seconda domenica di settembre mentre in Prima e Seconda categoria per l’inizio dei campionati bisogna attendere ancora un’altra settimana e così lì si va avanti con le partite di Coppa Toscana giocando le seconde gare dei vari triangolari.

Eccellenza (1ª giornata). Tantissima attenzione c’è sul debutto di Viareggio e Camaiore dopo che lo scontro diretto fra le due domenica scorsa in Coppa ha dato un verdetto netto sul campo col 4-0 delle zebre. Le domande quindi sono: il Viareggio si riproporrà subito su quei livelli? e il Camaiore come saprà reagire a quella pesante debacle? Lo scopriremo domani, dalle 15, quando inizierà il campionato.

Il Viareggio sarà sul riammodernato sintetico amico del Marco Polo Sports Center contro il Cenaia (altro squadrone attrezzato per lottare al vertice): la terna designata è con Andrea Baldasseroni di Pistoia, Gianni Gambini di Pontedera e Lorenzo Sordi di Firenze. L’altro big-match subito alla prima è Fratres Perignano-Camaiore, diretto da Alessandro Gallà di Pistoia, con assistenti di linea Alberto Rugi di Empoli e Andrea Tilli di Prato. A livello versiliese chiude poi il quadro d’Eccellenza il Real Forte Querceta che al “Necchi-Balloni“ ospiterà il Montespertoli: fischierà Andrea Augello di Agrigento, coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Giovanni De Fazio di Pisa.

Promozione (1ª giornata). Qui i fischi d’inizio sono alle 15.30. La prima di campionato vedrà il Pietrasanta ricevere al “Pedonese“ la Lampo Meridien: arbitra Roberto Scardigli di Livorno, con guardalinee Michele Napolano di Empoli e Francesco Longo di Prato. Partenza in trasferta invece per il neopromosso Forte dei Marmi che è di scena allo stadio “Vincenzo Lapenta“ di Firenze contro il Cubino: terna designata con Leonardo Rosini di Arezzo, Fabio Nesi di Pistoia e Mirko Lollini di Arezzo. Per entrambe le versiliesi di categoria è l’esordio assoluto stagionale a livello di gare ufficiali, avendo riposato nella prima di Coppa.

Prima categoria (coppa). Dopo l’1-1 nel derby Capezzano-Torrelaghese... domani c’è Montignoso-Capezzano (fischia Giulio Saracini di Pistoia) alla “Renella“. Riposa la Torrelaghese.

Seconda categoria (coppa). Dopo l’1-1 in Dallas Romagnano-Corsanico... domani c’è Massarosa-Dallas Romagnano (Gheorghe Petrica Suciu di Viareggio) allo stadio Comunale di Massarosa. Riposa il Corsanico.