Eccellenza. È scontro salvezza a Fucecchio. Al Certaldo serve l’impresa

Grande attesa a Fucecchio per il secondo derby stagionale contro la Cuoiopelli. Dopo quello amaro di Coppa Italia giocato a Santa Croce sull’Arno e vinto ai rigori dai ‘conciari’, oggi alle 14.30 le due squadre si ritroveranno di fronte nella tredicesima giornata del girone A di Eccellenza. Un derby con in palio punti preziosi in chiave salvezza visto che i bianconeri sono quartultimi e la Cuoiopelli ultima. Sempre alla stessa ora saranno impegnate in casa anche le altre due compagini locali del girone. Il Montespertoli ospita il Fratres Perignano mentre il Certaldo riceve la Sestese. Partiamo dai gialloverdi di mister Sarti, che non possono permettersi passi falsi per non essere risucchiati nella zona play-out. Gli ospiti infatti hanno quattro lunghezze di ritardo e in questo momento occupano l’ultima posizione che costringe agli spareggi-salvezza. Le due squadre si sono già affrontate nel primo turno di coppa, dove ha prevalso il Perignano grazie al successo per 1-0 dopo aver pareggiato a reti bianche l’andata. Veniamo poi al Certaldo, che vive un momento difficile per quanto riguarda i risultati. Il team di Corsi è infatti penultimo con 7 punti e questo pomeriggio se la dovrà vedere con la blasonata e ambiziosa Sestese, attualmente quinta a quota 20 con la miglior difesa del girone, mentre il Certaldo ha l’attacco meno prolifico.