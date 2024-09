Eccellenza, esulta il patron per i tre punti nel derby. Sansuini, la vittoria più bella:: "La mia Urbania ha saputo reagire»

In Eccellenza la classifica per il momento parla maceratese. Ad occupare i primi quattro posti della classifica ci sono infatti squadre della provincia di Macerata. La terza giornata ha visto il primo successo dell’Urbania, la seconda sconfitta consecutiva del K-Sport, la terza dell’Alma J. Fano e il primo pareggio stagionale dell’Urbino. Maceratese a punteggio pieno e Atletico Mariner e Alma Fano a quota zero. Soddisfazione a Urbania (foto Nunez autore di uno dei due gol vincenti) per la vittoria nel derby con il K-Sport. "E’ stata una bellissima vittoria – dice il patron del team durantino Jacopo Sansuini – meritata, abbiamo fatto la più bella partita di inizio stagione, giocando bene e legittimando sul campo i tre punti. Dopo alcune prestazioni non positive è arrivata la reazione della squadra. Sono contento anche per il mister che ha passato una settimana non buona perché aveva avuto un lutto in famiglia, sono contento che sia arrivata questa vittoria per lui e per tutta la squadra. Adesso dobbiamo dare continuità di gioco e di punti e dobbiamo cercare di andare avanti e migliorarci". Da parte del K-Sport Montecchio Gallo il commento è del direttore generale Matteo Mariani: "Abbiamo perso contro un avversario forte, che ha investito tanto per provare a vincere. Abbiamo disputato una bruttissima partita, faticando per gli interi novanta minuti senza avere la forza di reagire ai gol subiti. Lamentiamo ancora qualche assenza molto importante, ma anche i nostri avverarsi avevano le loro defezioni. Abbiamo terminato la gara con cinque fuoriquota a cui sicuramente possiamo solo dire bravi. Ora abbiamo il dovere di serrare i ranghi e lavorare forte per trovare prestazioni importanti per umore e ambiente".

Il pareggio dell’Urbino contro i Portuali Dorica è commentato dal direttore generale del team ducale Ivan Santi: "È stata una partita difficile perché il Portuali è salito a Urbino con il chiaro intento di portare a casa qualcosa, ergendo un muro difensivo a tratti anche ben organizzato. Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo lenti a verticalizzare e nel nostro momento migliore hanno trovato un gol fortunoso da azione d’angolo. La ripresa è stata un monologo con i Portuali che hanno badato solo a difendersi. Abbiamo creato molto ma ci è mancata la stoccata decisiva. Abbiamo calciato almeno dieci volte verso la porta difesa da Tavoni ma spesso in maniera anche affrettata. Impegno e dedizione al lavoro sono i concetti nostri e del mister per cui a testa bassa curiamo le cose che non sono andate e ci ritufferemo domenica in una sfida altrettanto difficile sul campo dell’Osimana".

Domenica l’Alma Fano di mister Aiello nulla hanno potuto contro il Montegranaro (al suo primo successo in questo inizio di stagione). Il 5 a 0 finale è eloquente, parla da solo, la resistenza difensiva è durata praticamente mezzora, poi gli avversari hanno dilagato. Tutti bravi e volenterosi i ragazzi granata, ma il campionato di Eccellenza e tosto e necessitano rinforzi urgenti, altrimenti sarà notte fonda.

La squadra della settimana. 1) Santarelli (Osimana), 2) Barilaro (Tolentino), 3) Merli (Matelica), 4) Iommi (Sangiustese), 5)Proietti Zolla (Fabriano Cerreto), 6)Rinaldi (Portuali Ancona), 7) Pasqui (Chiesanuova), 8) Cognini (Maceratese), 9) Jallow (Montegranaro), 10) Bardeggia (Urbino), 11) Nunez (Urbania). All. Simone Lilli (Urbania). Arbitro Spadoni di Pesaro (Montefano - Fabriano Cerreto".

Amedeo Pisciolini