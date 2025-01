Eccellenza. Esulta il Ponte Buggianese. Punto d’oro a Forte dei Marmi

REAL FORTE QUERCETA0PONTE BUGGIANESE0

FORTE QUERCETA Luci; Vignali (33’ pt Maurelli), Lucarelli (44’ st Nicolini), Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Fortunati, Stringara, Panicucci (34’ st Pavlenko), Bartolini, Bracci (17’ st Mearini). A disp. Pastine, Bucchioni, Quercetani, Smecca, Jendoubi. All. Buglio

PONTE BUGGIANESE Rizzato; Prati, Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani (27’ st Asara), Martinelli, Birindelli (23’ st Provinzano), Fantini, Sgherri (37’ st Sali), Gargani (37’ st Granucci). A disp. Sanzone, Ferrari, Bellandi. All. Vettori

ARBITRO Fatticcioni di Carrara

FORTE DEI MARMIIl Ponte Buggianese torna dalla difficile gara in trasferta, giocata sul campo della Real Forte Querceta, con un punto importantissimo in ottica salvezza. La squadra allenata da Vettori infatti impone lo 0-0 a quella guidata da Buglio. Dopo la goleada contro la Cuoiopelli al "Pertini", Vettori fa un po’ di turnover, lasciando inizialmente in panca Granucci e Provinzano. Al loro posto giocano Gargani e Sgherri, che assieme a Fantini si divideranno il compito di far male alla difesa locale. Real Forte Querceta che invece si affida all’estro del giovane bomber Panicucci e alle folate offensive del figlio d’arte Mattia Lucarelli. La prima frazione di gioco sembra quasi una partita a scacchi. Da una parte e dall’altra regna l’equilibrio, e di azioni veramente pericolose verso le porte difese da Rizzato e Luci, se ne vedono pochissime. L’unica da mettere a referto la costruisce il Real Forte Querceta, con un colpo di testa di Stringara, che il numero uno del Ponte Buggianese devia sulla traversa con un balzo felino.

Nella ripresa i ritmi si alzano e si assiste ad una gara più aperta. Si spinge in avanti la formazione di casa, che prima coglie un palo con calcio di punizione scagliato con forza da Bartolini, e che poi impegna nuovamente Rizzato con un colpo di testa di Vittorini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Non rimane a guardare la squadra allenata da mister Vettori, che al 67’ potrebbe passare in vantaggio con Fantini, che invece tira addosso a Luci la palla del possibile 1-0. Anche Lucaccini cerca fortuna in area di rigore avversaria, ma non trova il tempo giusto per battere il portiere avversario su cross di Fantini, ciccando così la sfera.

Simone Lo Iacono