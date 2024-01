Eccellenza

Domani ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12 nel piazzale dell’Helvia Recina: è uno dei tanti provvedimenti adottati nell’ordinanza della Polizia locale per regolamentare la circolazione stradale in vista del match Maceratese-Urbino. Nel piazzale dalle 13.30 non si potrà transitare, eccetto i veicoli di polizia e soccorso. Via dei Velini: divieto di sosta dalle 12 nel tratto tra i due ingressi al piazzale Helvia Recina, divieto di transito tra l’intersezione con via Due Fonti e quella con la nuova bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, a partire dalle 14. Divieto di transito dalle 14 o in base alle diverse disposizioni dell’Autorità di pubblica sicurezza a cessate esigenze, sulla traversa di via dei Velini posta all’altezza del civico 130. Via Panfilo: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12 nel tratto tra il civico 5/a e l’opposto civico n. 24 e tra il civico 32/a ed 44e a partire dalle 14.30 o in base alle diverse disposizioni dell’autorità di P.S. Piazzale Croce Verde: divieto di sosta con rimozione forzata eccetto veicoli a servizio di "diversamente disabili" che espongono lo speciale contrassegno alle 12, negli stalli di parcheggio posti sul lato destro rispetto alla direzione di marcia via Panfilo – via F.lli Palmieri, dove regolarmente segnalato e divieto di sosta con rimozione forzata eccetto ciclomotori e motocicli, a partire dalle 12, su parte dell’area attigua all’ex mattatoio, dove regolarmente segnalato; via Famiglia Palmieri: divieto di transito, eccetto veicoli dei residenti per accesso alle aree private dei civici 6 – 34 e direzione obbligatoria verso piazzale Croce Verde, valido per i veicoli dei residenti in uscita dalle aree private dei civici 6 – 34; intersezione rotatoria tra via Vittime delle Foibe e contrada Fontezucca: divieto di transito dalle 14 a salire in C.da Fontezucca, eccetto veicoli di pubblica utilità, disabili, veicoli della tifoseria locale e dei residenti nella zona e in contrada Fontezucca (traversa circolo campi da tennis). Via Murri e parcheggio Garibaldi: possibilità di sosta per i veicoli della tifoseria locale in via Murri e nell’adiacente parcheggio Garibaldi; via dei Velini 138 (Bocciofila XXIV Maggio): divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati lungo la via fino ad ingresso stadio dalle 12 e divieto di transito dalle 13.30 eccetto veicoli autorizzati.