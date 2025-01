Eccellenza. Falugiani decisivo. L’Asta fa suo il derby con la Sinalunghese

SINALUNGHESE0ASTA1

SINALUNGHESE: Marini; Ferrante, Corsetti (65’ Redi), Elias Celli; Bardelli, Palacio Almiron, Salvestroni (58’ Bucaletti), Tacchini (75’ Meoni), Dei; Dieme, Stefanazzi. Panchina: Noli, Celestini, Landi, Canapini, Pucillo, Parri. Allenatore Benedetti.

ASTA: Cefariello; Bonechi, Manganelli, De Vitis, Bardotti; Hoxhaj, Falugiani (85’ Reka); Jrad (94’ Parricchi), Di Leo (59’ Rossini), Cianciolo; Bandini (38’ Discepolo). Panchina: Di Bonito, Curcio, Cappelli, Rivas, Pittalis. Allenatore Violanti (Bartoli influenzato).

Arbitro: Mascelloni di Grosseto (Venturi e Longobardi).

Reti: 77’ Falugiani.

Note: ammoniti Di Leo, Bardelli, Bucaletti, Hoxhaj. Espulso: Bardelli.

SINALUNGA – È l’Asta Taverne ad aggiudicarsi il derby senese della 19ma giornata di campionato. Gli arancioblù centrano, con grinta e cinismo, il secondo successo consecutivo grazie al gol di Falugiani. Un risultato amaro per i rossoblù, sfortunatissimi, e relegati all’ultimo posto in classifica. Nella prima frazione di gioco l’Asta si fa vedere con un tiro di Di Leo, fuori di poco, la Sinalunghese reclama un rigore per un fallo su Bardelli lanciato a rete (30’) e sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Dieme che si stampa sulla traversa (37’). Nella ripresa, per gli arancioblù, l’1-0 sembra poter arrivare da un tiro a botta sicura di De Vitis, deviato in corner. Il gol che decide la partita è invece di Falugiani, bravo a concretizzare, su suggerimento di Cianciolo, un contropiede ben orchestrato dall’Asta. Nel finale la Sinalunghese sfiora il pareggio con la punizione di Redi (’85) che colpisce la traversa, tra lo sconforto generale.