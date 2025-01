Eccellenza. Fani vuole la finale. La Castiglionese prepara l’assalto

Tutto in 90’, evitando se possibile la lotteria dei calci di rigore. Ecco la missione della Castiglionese di Roberto Fani che sarà di scena domani allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino contro i padroni di casa. Calcio di inizio alle 15 per la semifinale della Coppa Italia di Eccellenza (nell’altro accoppiamento ecco Monilieri Ponsacco-Massese). Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ la lotteria dei calci di rigore per decretare la finalista. La Castiglionese arriva all’appuntamento con il sogno per non dire obiettivo di cullare la possibilità di uno storico double essendo al primo posto nel girone B di Eccellenza e in semifinale. Da Castiglion Fiorentino è in partenza anche una discreta rappresentanza dei tifosi viola per l’appuntamento.