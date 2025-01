Eccellenza. Fcr Forlì, è un punto che vale:. Farabegoli riagguanta il Faenza

FCR Forlì1Faenza1

FCR FORLÌ: Carroli, Bellavista, Bergamaschi, Stucchi (47’ st Bartolini), Parlanti (34’ st Farabegoli), Tshomi (25’ st Magnani), Rakaj (1’ st Martoni), Marzocchi, Delvecchio, Rabiti, Ferrari. All. Muccioli.

FAENZA: Ruffilli, Karaj, Gimelli, Borini (25’ st Signore), Prati, Albonetti, Tuzio, Bertoni (43’ st Strada), Grazhdani, Gjordumi, Ulivieri (34’ st Cavolini). All. Cavina.

Arbitro: Sapio di Cesena.

Reti: 20’ st (aut). Bellavista, 36’ st Farabegoli.

Per la legge dei grandi numeri, prima o poi doveva uscire il segno ‘ics’ anche sulla ruota di Forlì. E così al 19° giro l’FCR trova il primo pareggio in campionato, un punto, quello intascato con il pericolante Faenza, che sa di brodino sciapo ma consente ai biancorossi di mantenersi a debita distanza dalle acque increspate della zona playout.

Prima mezz’ora avara di emozioni, poi la gara si accende: Stucchi penetra in area e scarica un destro potente, rintuzzato coi piedi da Ruffilli; la replica dei manfredi è affidata a Ulivieri, il cui missile è intercettato da Carroli. Nella ripresa il Faenza alza il baricentro e passa in vantaggio grazie a una sfortunata autorete di Bellavista. Galvanizzati, gli ospiti sfiorano il raddoppio con Ulivieri, la cui incornata si spegne di poco a lato. Lo spavento scuote i padroni di casa, che prima costringono Ruffilli a miracoleggiare sulla conclusione sottomisura di Stucchi e poi colgono il meritato pari, al 36’, con una zampata di Farabegoli. L’FCR non si accontenta e si riversa in avanti a caccia del ribaltone, ma la capocciata imperiosa di Stucchi scheggia la traversa. Poi Ruffilli si oppone al colpo di testa di Bellavista e blinda l’1-1.

Marco Lombardi