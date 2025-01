ECCELLENZA FEMMINILE. Spezia e Carpena pronte alla supersfida del ’Ferdeghini’

Va in scena questo pomeriggio al ’Ferdeghini’ il derby di Eccellenza femminile tra Spezia Calcio e Carpena, la neonata squadra della ValdiVara. Sfida molto sentita, la squadra di mister Venezia arriva rimaneggiata (vista la probabile assenza di alcune ragazze colpite da influenza) ma comunque decisa a fare bella figura. Il via alle 17,30, con direzione dell’arbitro Riccardo Mergoni di Spezia. Dopo sette giornate lo Spezia ha sette punti in classifica, il Carpena (che deve però recuperare due partite) ha tre punti ed è penultimo. In vetta la fresca vincitrice della Coppa Italia Liguria Genova Calcio, che è anche la favorita numero uno per la vittoria del campionato. Tornando alla sfida del ’Ferdeghini’, Spezia favorito in virtù di una maggiore esperienza e qualità ma il Carpena che vuole non sfigurare come sottolinea il suo allenatore Antonio Venezia (nella foto). "Arriviamo in buone condizioni generali, purtroppo l’influenza e qualche impegno di lavoro non ci permettono di giocare la partita al meglio. Ma venderemo cara la pelle, sapendo che andremo ad incontrare una squadra più forte e attrezzata. Ma nel calcio mai dire mai. Avrei però voluto giocare con tutte le ragazze a disposizione. Pazienza...". Nello Spezia tutte a disposizione di mister Foschi ad eccezione di Lapperier. Le altre sfide in programma: Vado-Novese, Genova Calcio-Sestri Levante, Busalla-Albenga, Praese-Speranza, Entella-Serra Riccò.

Marco Zanotti