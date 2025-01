Eccellenza femminile. Vince la Maceratese e si conferma in vetta

La capolista Maceratese vince 3-2 il braccio di ferro con la Mandolesi nel campionato di Eccellenza femminile. Le ragazze del capoluogo si portano sul triplice vantaggio grazie alla doppietta di Stollavagli (25’ e 1’ della ripresa) e alla rete messa a segno di testa da Salvucci (4’ st). Ma le avversarie non si sono date per vinte e la doppietta di Montani (32’ e 40’ della ripresa) ha di fatto riaperto la partita. Nel finale c’è stato il forcing delle ospiti alla ricerca del pareggio, ma la Maceratese ha fatto buona guardia assicurandosi la vittoria che l’ha fatta salire a quota 40, la seconda è la Recanatese che ha 3 punti in meno. Da segnalare che il portiere ospite Catasta ha neutralizzato un rigore nel primo tempo. La Maceratese, allenata da Claide Torresi, è scesa in campo con questa formazione: Ranalli, Fodali, Tedeschi, Cicare, Giustozzi (76’ Picchio), Fermani, Salvucci, Micheloni, Silvestrini, Stollavagli (72’ Marangoni).