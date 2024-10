Eccellenza: fischio d’inizio alle 15,30. Oggi in campo per la Coppa. C’è il derby tra K-Sport e Urbania

Oggi si gioca per la Coppa Italia. In Eccellenza sono in programma le gare di andata dei quarti di finale. Due le provinciali impegnate in questa competizione utile soprattutto per far ruotare gli uomini a disposizione e affinare gli schemi

Urbania calcio- K Sport Montecchio Gallo. Partita tra due squadre che partecipano allo stesso campionato e che possono annoverare organici di primo piano, animati dal desiderio di fare in ogni competizione, dunque anche in Coppa Italia. Si gioca alle ore 15,30 al comunale "G.Guerra" di Urbania alle ore 15,30. Entrambe vengono da una bella vittoria in campionato e vorrebbero continuare a ben figurare anche in Coppa. "Ci troviamo di fronte alla quarta gara ufficiale in dieci giorni – sottolinea il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi – un quarto di finale di Coppa Italia in cui vogliamo giocarci le nostre carte, consapevoli che la qualificazione si deciderà in 180 minuti. Di fronte un avversario che viene dal 3-0 di domenica col Montefano e che rispetto alla gara di campionato ha recuperato quasi tutti gli effettivi; inutile affermare che sarà un’altra gara ad alto coefficiente di difficoltà, dobbiamo farci trovare pronti". Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi.

Queste le altre partite odierne di Coppa che vedranno le altre marchigiane protagoniste: Osimana-Matelica (ore 15,30) arbitro Riccardo Negusanti di Pesaro. Chiesanuova-Maceratese (ore 19), arbitra El Houssine El Mouhsini di Pesaro. Tolentino- Monturano (ore 19), arbitra Nicola Denti di Pesaro.Le gare di ritorno si giocheranno nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre.

Promozione. In questo campionato le gare di andata degli ottavi di finale di Coppa si giocheranno mercoledì 16 ottobre e quelle di ritorno mercoledì 30 ottobre. Oggi alle ore 19,30 si giocano due incontri: Jesina- Moie Vellesina, arbitra Francesco Tasso di Macerata e Grottammare-Azzurra Sbt, arbitra Enrico Spadoni di Pesaro.

am. pi.