Eccellenza. Fratres da mangiarsi le mani

FRATRES PERIGNANO

1

VALDINIEVOLE

1

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani(20’st Pennini), Scremin(28’st Porcellini), Freschi(15’st Zefi), Acosta, Mancini, Rosi, Ficarra(30’st Baggiani), Taraj, Arvia, Sciapi. All. Cristiani

MONTECATINI: Gega, Gamberucci, Lucchesi(18’st Natali), Fanti, Fedi, Torracchi, Lici, Pratesi(18’st Rinaldi), Ba, Bibaj, Volpi(30’st Alessiani). All. Tocchini.

Arbitro: Solito di Piombino.

Marcatori: al 33’pt Bibaj, 45’pt Sciapi (Rig).

Note: al 43’st espulso il mister ospite Tocchini e al 51’st espulso Fanti.

PERIGNANO – I Fratres Perignano non vanno oltre il pareggio in questo anticipo della diciottesima giornata contro un Montecatini sceso al Matteoli intenzionato a portare via almeno un risultato positivo. Per i rossoblù locali il rammarico per una vittoria mancata di un soffio, come conferma a fine gara il ds Ragoni. "Abbiamo avuto l’opportunità di prenderci la vittoria – dice il ds perignanese – al 51’ della ripresa, quando, a seguito di una respinta della palla sulla linea di porta con la mano del difensore ospite Fanti, l’arbitro ci ha concesso il calcio di rigore che Sciapi in questa occasione non ha trasformato, anche per merito del portiere ospite. Purtroppo anche stavolta paghiamo le nostre ingenuità non riuscendo a cogliere le occasioni favorevoli". La partita è stata fortemente condizionata dal vento. Nel primo tempo, gli ospiti con il vento a favore, sono riusciti a portarsi in vantaggio al 33’ con Bobaj che, ben lanciato da Pratesi, riesce con un diagonale a superare Colucci. Il pressing del Perignano sul finale di tempo, al 46’, porta al fallo di un difensore ospite su Taraj e al conseguente calcio di rigore che Sciapi trasforma. Nella ripresa sono i rossoblù a dettare il ritmo. Così è stato al 15’ e poi al 22’ sempre con Arvia. Poi nel finale di partita, al 6’minuto di recupero, il colpo di testa di Mancini con la palla che ha detta di molti era entrata in porta ma invece, secondo l’arbitro, sulla linea respinge con la mano il difensore ospite Fanti. Nuovo rigore per i Fratres Perignano ed espulsione di Fanti. Il calcio di rigore non diventa gol e resta il pari.

Pietro Mattonai