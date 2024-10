Eccellenza. Fratres, Ragoni: "Momento no, ma ho fiducia»

Tra chi continua a stentare e chi sale verso i piani alti della classifica, il girone A di Eccellenza archivia anche la quinta giornata. Il Cenaia sembra aver trovato la strada giusta ed è, al momento, la migliore delle quattro compagini di Valdera e zona del Cuoio impegnate nel massimo campionato regionale. E sale la squadra di Sena. Chi continua a stentare, invece, sono Fratres Perignano, Mobilieri Ponsacco e Cuoiopelli. A fare notizia sono soprattutto i perignanesi di Falivena e i ponsacchini di Macelloni, partiti con ben altre ambizioni. Che la Cuoio fosse destinata a un torneo di sacrifici si sapeva anche ad agosto. Il Fratres ha perso in casa contro la co-capolista Pro Livorno Sorgenti e al termine dei novanta minuti ha parlato il direttore sportivo Mirko Ragoni (nella foto) ai microfoni del sito internet della società.

"Le cose non stanno andando nel migliore dei modi per tutta una serie di motivi – ha detto Ragoni – Mi prendo le mie responsabilità, come è giusto che sia. Sono fiducioso, per come lavorano squadra e staff. Anche contro la Pro Livorno abbiamo creato tantissimo, sicuramente più degli avversari a cui faccio i miei complimenti perché sono riusciti a colpire al momento giusto e sono stati cinici. Noi, invece, sotto porta non siamo abbastanza cattivi, dobbiamo migliorare su questi aspetti e gli episodi non ci stanno girando nel verso giusto. Sono qui a parlare per difendere l’operato di staff e giocatori perché chi domenica era in tribuna ha visto una squadra che ha tenuto il dominio del pallone per tantissimi minuto, ma se vuoi vincere le partite a calcio devi scuotere la rete. Con il lavoro e la costanza il vento cambierà".

Il Cenaia batte il Fucecchio con Ferretti e Neri e sale a 9 punti (quattro dalla vetta). Squadra tonica e ben messa in campo quella arancioverde. Per i Mobilieri Ponsacco solo uno striminzito zero a zero in casa contro la Sestese. I rossoblu non riescono a vincere e restano a tre punti. Due lunghezze sopra la Cuoiopelli, che è il fanalino di coda del girone A di Eccellenza. Una Cuoio che non riesce a trasformare in gol il gioco che crea.