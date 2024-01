Eccellenza. Fucecchio a Ponte Buggianese. Una partita per poter sognare

Viste le posizioni in campo la sfida più interessante per quanto riguarda le formazioni del circondario impegnate nell’odierna prima giornata di ritorno del girone A di Eccellenza, prima dopo la sosta, è senza dubbio quella di Ponte Buggianese dove sarà di scena il Fucecchio. Con i loro 19 punti, infatti, i bianconeri ne hanno appena uno in meno dei padroni di casa esattamente a metà strada tra i play-out e i play-off. Vincere, quindi, potrebbe proiettare i ragazzi di Dell’Agnello in posizioni di classifica decisamente più accattivanti. Del Bino e compagni si presentano a questo confronto diretto forti di 7 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 4 pareggi) con appena 2 gol al passivo, quelli incassati nella trasferta di Cecina terminata 2-2. Il Ponte Buggianese ha invece chiuso il 2023 con 3 pareggi di fila ma non vince dallo scorso 11 novembre (1-0 nel derby di Montecatini). Tuttavia al Pertini è caduta anche la capolista Cuoiopelli.

In termini di classifica, invece, l’incontro più importante è quello di Baccaiano dove il Montespertoli riceve il Montecatini. I gialloverdi di mister Sarti sono sesti, in piena corsa per i play-off, ma in casa devono ritrovare quel successo che manca dall’1-0 inflitto al Camaiore lo scorso 15 ottobre grazie al gol di Buscè, che ha però lasciato la rosa nella finestra di mercato invernale. A chiudere il programma (tutte le gare avranno inizio alle ore 14.30) l’incontro sulla carta proibitivo che attende il Castelfiorentino United al Neri contro il Fratres Perignano dei tanti ex. Gli ospiti sono quinti con più del doppio dei punti dei gialloblù valdelsani, ma hanno chiuso in calo il 2023: 5 sconfitte nelle ultime 7 partite giocate. I ragazzi di mister Scardigli, che a dicembre hanno perso anche l’esperto attaccante Ferretti, accasatosi al Cenaia in D, hanno però affrontato la sosta con l’entusiasmo derivante dal successo nello scontro salvezza con la Geotermica e sono pronti a tirare un brutto scherzo anche ai più quotati avversari.