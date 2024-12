Eccellenza. Fucecchio, troppe assenze si fanno sentire

MASSESE

2

FUCECCHIO

1

MASSESE: Mariani, Mapelli, Romiti, Cecilia (77’ Goh), Andrei, Bossini (55’ Favret), Bertipagani (61’ Vignali), Costanzo (82’ Brizzi), Buffa, Anich (89’ Lazzini), Bartolomei. All.: Pisciotta.

FUCECCHIO: Rocchi, Orsucci, Arapi, Nannetti (88’ Banti), Malanchi, Ghelardoni, Taddei (67’ Cenci), Mariani, Rigirozzo (67’ Agostini), Geniotal (81’ Gjoni), Sciapi. All.: Targetti.

Arbitro: Lachi di Siena.

Reti: 16’ e 81’ Buffa; 41’ Sciapi.

MASSA – Massese e Fucecchio si dividono i tempi di gioco, ma a portarsi a casa l’intera posta in palio sono i locali. Gli ospiti costretti a rinunciare per infortunio a portiere e capitano Del Bino che al forte difensore Lecceti, giocano un ottimo primo tempo dove, dopo essere andati sotto trovano il pari con il bomber Sciapi, ma non basta.