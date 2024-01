Eccellenza Gambettola-Reno, fari sul derby

Dopo che la prima giornata di ritorno è stata costellata da rinvii e sospensioni per il maltempo, il campionato di Eccellenza manda in scena oggi, alle 14.30, le gare del 2° turno.

Gambettola-Reno. Il derby delle matricole è un po’ il match clou della giornata. Entrambe le rivali sono reduci del turno di ‘sosta forzata’. La formazione ospite di mister Ortolani – ottava a quota 26 – resta comunque una delle rivelazioni del girone B. L’ultima uscita risale al 17 dicembre, ovvero al ko interno contro la vice capolista Granamica. Il Gambettola invece, con 27 punti, viaggia un gradino sopra. Per entrambe, la zona playoff (Medicina a 31 punti) non è distantissima, anche se, la priorità resta comunque raggiungere la quota salvezza prima possibile. Sfida nella sfida per i due capocannonieri del girone B, ovvero Filippi della Reno con 12 reti, e Longobardi del Gambettola con 9. All’andata, l’undici di Sant’Alberto fece valere il fattore campo, vincendo 2-1 grazie alle reti di Frisari e Noschese.

Bentivoglio-Russi. L’occasione per tornare a macinare punti è ghiotta. I falchetti, scesi all’11° posto con 23 punti a +6 sulla zona playout, rendono visita al fanalino di coda, che però non ha assolutamente tirato i remi in barca. Ultimo con 11 punti a -2 dalla zona playout, il Bentivoglio viene dal 2-2 esterno di Forlì sul campo del Cava Ronco, che ha evitato il ko all’89’. All’andata, il Russi vinse 5-0 con tripletta di Marra, e con reti di Savini e Bosi.

Massalombarda-Pietracuta. Anche al ‘Dini e Salvalai’ si prospetta un match davvero interessante, fra due squadre annunciate in salute. I padroni di casa, undicesimi a quota 23, con 6 punti di margine sulla zona playout, prima del rinvio del match di domenica scorsa a Novafeltria avevano aperto una serie di 3 risultati utili consecutivi, con 2 vittorie e un pareggio. La formazione di casa (peggior attacco del girone con 13 reti al pari di Sanpaimola e Savignanese) punta anche a sbloccarsi in zona gol. Il Pietracuta invece studia da grande. Con 28 punti, l’undici della Valmarecchia è infatti al 5° posto solitario a -3 dalla zona playoff.

Diegaro-Sanpaimola. È uno scontro salvezza già molto importante. Con 17 punti, i cesenati, reduci dal pareggio 1-1 di Castenaso sul campo della terza forza del campionato, sono al 14° posto, in zona playout, e hanno nel mirino proprio il Sanpaimola, che invece viaggia a quota 19. L’undici di San Patrizio è annunciato col morale alle stelle dopo il successo di domenica scorsa sulla vice capolista Granamica. All’andata, il Diegaro espugnò Conselice 2-0. Sugli altri campi: Sasso Marconi-Castenaso, Granamica-Cava Ronco, Masi Torello-Vis Novafeltria, Medicina-Sant’Agostino, Tropical Coriano-Savignanese. Mercoledì 17 saranno recuperate Reno-Masi Torello e Vis Novafeltria-Massa Lombarda; mercoledì 24 sarà la volta di Russi-Gambettola.