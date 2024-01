Eccellenza. Geotermica sempre in partita. Ma per fare punti non basta

MASSESE

3

GEOTERMICA

1

MASSESE: Paci, Del Pecchi, Terigi, Zavatto, Brizzi, Marchini, Andrei, Bonini, Buffa, Cornacchia, Maggiari. All. Del Nero.

GEOTERMICA: Bettarini(30’pt Rossi), Landi, Penco, Cacciò, Spagnoli, Mecacci, Dussol(1’st Misseri), Pashja(1’st Campo), Pellegrini, Puccini(20’st Falchini), Zoncu. All. Niccolai.

Arbitro: Monti di Firenze.

Marcatori: al 9’pt, 27’pt e 7’st Buffa, al 42’st aut.di Zavatto.

MASSA – La Geotermica torna da questa trasferta massese con una sconfitta pur essendo stata sempre in partita. Un risultato che aggrava una situazione di classifica pesante ma il campionato è ancora lungo e la possibilità di stare nel gruppo delle squadre per i play out c’è ancora. "Abbiamo perso contro una squadra normalissima, certamente alla nostra portata – dice l’allenatore Niccolai – e mi dispiace per i ragazzi che ci mettono tanto impegno, sia durante gli allenamenti settimanali che alla domenica in campo. Purtroppo a livello difensivo paghiamo qualche pecca di troppo e anche oggi siamo andati sotto dopo pochi minuti e la partita per noi si è fatta in salita". Locali subito in vantaggio al 7’ con Buffa che approfitta di una leggerezza difensiva. Al 27’la Massese va al raddoppio ancora con Buffa al termine di un’azione viziata da un più che sospetto fuorigioco. Nella ripresa la Geotermica prova a recuperare ma Buffa, al 7’, ancora lui, fa tris personale. In chiusura di partita c’è il gol della bandiera per la Geotermica messo a segno a seguito di un calcio d’angolo. Il tiro a rete è di Cacciò ma a realizzarlo è il difensore locale Zavatto che devia la palla nella propria porta.

P.M.