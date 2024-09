Eccellenza. Gigli: "Il Montefano può fare ancora bene»

"Si profila un’Eccellenza di un buon livello, come l’anno passato". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, parla di un campionato dove non mancano le formazioni che puntano in alto. "C’è qualche piazza importante – spiega – che non aveva fatto bene lo scorso anno e si è mossa con oculatezza sul mercato, c’è poi chi vorrà ripetersi dopo il bel campionato passato. Occorre allora prepararsi bene e affrontare con umiltà ogni appuntamento". Non sono mancati i colpi di mercato. "Penso a quello messo a segno dalla Maceratese che si è assicurata l’attaccante Cognigni. I biancorossi si presentano con una squadra competitiva così come la Sangiustese, poi Urbino e Chiesanuova vorranno ripetersi, il Tolentino è una grossa piazza".

E il Montefano? Lo scorso anno i viola sono stati protagonisti di una maiuscola stagione. "Noi – spiega il diesse Gigli – abbiamo cambiato guida tecnica e ci sono diversi volti nuovi. I giocatori dovranno assimilare gli schemi del tecnico: sono necessari pazienza e tempo, non abbiamo fretta". La società crede sulla squadra. "Chi è rimasto deve sapere che la società ha fatto di tutto perché non andasse via, gli altri sono stati scelti con consapevolezza. Noi abbiamo le carte in regola per fare bene, abbiamo allestito una rosa importante su cui facciamo appieno affidamento, ma ciò non toglie che servirà pazienza per le tante novità".