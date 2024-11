Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo a Cenaia. Sfida all’"ex» Canessa. Cecchini: "Concentrati»

Domani, alle 14.30, per la nona giornata del campionato di Eccellenza, incontro d’alta classifica a Cenaia, in provincia di Pisa, allo stadio "Favilli-Pennati", contro una delle squadre più attrezzate del girone.

Il Castelnuovo è secondo in classifica, con 17 punti, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi, contro una sola sconfitta, 15 reti fatte e 10 subite. Di fronte i verdearancio allenati da Nicola Sena, con 16 punti (5 vittorie, un pareggio contro 2 sconfitte a Viareggio e a Camaiore). Per il Cenaia 14 gol fatti e 9 subiti. Dunque, come si può vedere, due squadre che, finora, si equivalgono. Almeno questo dicono i numeri.

Ecco l’analisi del capitano garfagnino Giacomo Cecchini, 76 presenze in gialloblu con 7 reti all’attivo, una buona carriera calcistica partita dal Ghiviborgo in "D" (21 presenze e un gol), proseguita nel Castelnuovo nel 2016, poi al River Pieve nel 2019 e ritorno in gialloblu quest’anno.

"L’inizio di campionato – afferma Cecchini – è stato positivo e vogliamo continuare a portare punti per la classifica e disputare una stagione tranquilla. Domenica scorsa, con il Fucecchio, abbiamo dato l’anima per vincere di fronte ai nostri tifosi e riscattare la giornata balorda della trasferta a Cecina. Domani di fronte avremo una buona squadra che arriva dal positivo pareggio di Sesto Fiorentino e, pertanto, dovremo entrare in campo ben concentrati".

Nel Cenaia gioca centravanti Canessa, ben conosciuto in Garfagnana per aver giocato nel Pieve Fosciana.

Dino Magistrelli