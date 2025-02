Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo, 60’ in dieci: ko al 94’

Castelnuovo

0

Sporting Cecina

1

CASTELNUOVO: Nucci, Bonaldi, Filippi, Fall (24’ st Tocci), Rossi, El Hadoui, Satti, Cecchini, Campani, Grassi, Camaiani (24’ st Magera). (A disp.: Biggeri, Daka, Micchi, Ceccarelli, Fruzzetti, Fanani, Salotti). All.: W. Vangioni.

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini (35’ st Moroni), Fiorini, Ghilli (22’ st Fofana), Startari, Cionini, Brizzi, Diagne, Skerma, Lika (43’ st Di Tanto), Olivotto (31’ st El Falahi). (A disp.: Gliatta, Pozzobon, Nigiotti, Biondi, Castelli). All.: Miano.

Arbitro: Monti di Firenze (assistenti: Particelli di Carrara e Rastrelli di Firenze).

Rete: 49’ st El Falahi.

Note: 30’ pt espulso Bonaldi; ammoniti: El Hadoui, Tocci, Nucci, Pozzobon, El Falahi.

CASTELNUOVO - Un periodo nero e sfortunato per il Castelnuovo, prima sceso in campo, in pratica, senza l’intero reparto difensivo titolare; poi rimasto in dieci per oltre un’ora per l’espulsione di Bonaldi, apparsa molto severa. Infine, beffato dal gol della sconfitta al 49’ del secondo tempo, in pratica all’inizio dell’ultimo dei cinque minuti di recupero.

La partita. Al 10’ tiro a girare di Lika e pallone sopra la traversa. Al 13’ occasione per El Hadoui che, di testa, non riesce a centrare la porta da un paio di metri. Al 19’ ancora El Hadoui al tiro, con il pallone che va alto. Al 29’ occasione per il Cecina, con Brizzi: Nucci è bravo a respingere. Per il portiere garfagnino inizia il grande lavoro domenicale. Al 31’ girata di Olivotto, ma il pallone va alto. Al 35’ rasoterra di Lika a lato. Al 41’ va al tiro Diagne, con Nucci ancora bravo a respingere.

Nella ripresa il Cecina aumenta la pressione. Al 10’ conclusione di Fiorini e Nucci mette in angolo. Al 24’ colpo di testa di Campani, ma il pallone va fuori. Al 27’ Skerma va al tiro: Nucci è pronto. Al 40’ Skerma fallisce il tiro vincente da pochi metri. Al 47’ colpo di testa di Cionini e pallone che si perde di poco a lato. Infine, al 49’, El Falahi, dal vertice sinistro dell’area, trova un eurogol, con il pallone che si insacca all’incrocio dei pali dalla parte opposta.

Dino Magistrelli