Eccellenza - Girone "A». Derby delle Apuane. Castelnuovo-Massese

Oggi, alle 14,30, al "Nardini", arriva la Massese, nel derby cosiddetto delle Alpi Apuane, con una lunga tradizione di confronti fra gialloblu e bianconeri, sia fra i dilettanti che tra i professionisti. Oggi i gialloblu si troveranno di fronte anche diversi "ex" della scorsa stagione, a cominciare dall’allenatore Massimiliano Pisciotta, i centrocampisti Diego Bartolomei e Tommaso Cecilia, il difensore Marco Romiti. All’andata vinse il Castelnuovo con un gol su rigore di Gigi Grassi, 5 gol in campionato, che cercherà di ripetersi.

In palio i posti per i play-off, con il Castelnuovo che, attualmente, c’è dentro, con il suo secondo posto in classifica, mentre la Massese ora ne è fuori, ma distanziata di un solo punto. Due squadre che si equivalgono, anche se la "rosa" dei bianconeri appare più ampia e assortita; ma, finora, a esprimersi meglio in campo sono stati i garfagnini.

Il Castelnuovo ha 37 punti in classifica, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi, contro 4 sconfitte. La Massese ne ha 29, dunque otto in meno, derivati da 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. I gialloblu vengono dalla preziosa vittoria di Perignano, con un gol di Camaiani; mentre la Massese, in pochi giorni, si è confrontata due volte con la Sestese, pareggiando domenica allo stadio "Vitali" in campionato e perdendo 1-0 mercoledì sera la finale toscana di Coppa Italia di Eccellenza.

"La Massese – commenta l’allenatore Walter Vangioni – , anche se ha meno punti di noi, è una squadra forte e presenta un organico importante, rinforzato ultimamente con l’arrivo del centrocampista Francesco Mariani. Almeno dai nomi si presenta come uno squadrone e non capisco perché non sia a lottare su in alto spalla a spalla con il Camaiore".

"Noi – conclude il trainer – stiamo bene, ci siamo allenati adeguatamente e sono sicuro che faremo una bella partita. Un invito ai nostri tifosi a farsi sentire con gli incoraggiamenti e gli applausi, anche perché in curva ospiti mi aspetto un bel numero di tifosi bianconeri. Ricordiamoci che siamo al “Nardini”".

Dino Magistrelli