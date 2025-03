Eccellenza - Girone "A»: il recupero. Castelnuovo sbanca Montespertoli e "vede» i play-off

Montespertoli 1 Castelnuovo 2

MONTESPERTOLI: Romano, Fiaschi (80’ Liberati), Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci (68’ Veraldi), Rosi, Corsi, Lotti (54’ Vangi), Maltomini, Gasparri (52’ Biliotti). (A disp.: Biotti, Biagi, Anichini, Cremonini, Marchi). All.: Sarti.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Casci, Lunardi, Ramacciotti, Leshi, El Hadoui, Filippi, Cecchini, Campani (50’ Fruzzetti), Magera, Camaiani (75’ Fall). (A disp.: Nucci, Catoi, Micchi, Bonaldi, Gabrielli, Rossi, Tocci). All.: Vangioni.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara (assistenti: Tilli e Bagni di Prato).

Reti: 40’ Filippi; 45’ Camaiani; 75’ Rosi.

MONTESPERTOLI - Scatto play-off del Castelnuovo che, nel recupero della 27ª giornata, ha espugnato il campo del Montespertoli con lo stesso risultato con cui ebbe la meglio anche all’andata. Al "Molino del Ponte" di Baccaiano finisce, infatti, 2-1 per i gialloblu garfagnini che, con questi tre punti, salgono al quinto posto a quota 44 e, adesso, avranno gli ultimi 180 minuti per difendere il proprio piazzamento nei play-off. Tornando alla partita, gli uomini di Vangioni entrano in campo subito con il piglio giusto e, fin dalle prime battute, si incaricano di fare la partita.

I padroni di casa cercano, invece, di contenere, per, poi, ripartire in contropiede. Supremazia territoriale che si concretizza al tramonto del primo tempo: tra il 40’ e il 45’, infatti, gli ospiti piazzano un micidiale doppio schiaffo che, poi, si rivelerà decisivo. Prima Filippi sblocca il risultato e, poi, Camaiani raddoppia subito prima di tornare negli spogliatoi per l’intervallo. Totalmente diversa, invece, la ripresa, dove il Montespertoli torna in campo con un altro piglio. Gli uomini di Sarti sfiorano due volte il gol, prima di riuscire a riaprire la partita al 75’ con Rosi, abile a girare in porta di testa un traversone di Fiaschi.

A questo punto il Castelnuovo soffre il forcing locale, ma, nonostante due grosse occasioni (colossale soprattutto quella capitata a Vangi al 92’), riesce a resistere fino al triplice fischio finale.

Simone Cioni