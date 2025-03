Eccellenza - Girone "A»: il recupero. Castelnuovo oggi a Montespertoli. E’ scontro diretto per i play-off

Oggi, alle 14.30, allo stadio "Molino del Ponte", Montespertoli e Castelnuovo recuperano la partita della dodicesima giornata di ritorno non disputatasi per il maltempo. Gialloverdi fiorentini e gialloblu garfagnini sono divisi da due punti in classifica a favore dei secondi e ambedue si trovano attualmente fuori dalla zona play-off, dopo la deludente domenica scorsa, con il Montespertoli sconfitto dai Fratres Perignano di Pacifico Fanani e il Castelnuovo costretto in casa a uno scialbo pareggio dal Pro Livorno Sorgenti. Con un pareggio e una vittoria ritornerebbe in zona play-off il Castelnuovo; mentre per il Montespertoli servono soltanto i tre punti.

All’andata il risultato fu di 2-1 per il Castelnuovo, con gol di Casci, pareggio di Lotti e gol della vittoria di Grassi che, dopo essersi fatto respingere il calcio di rigore dal portiere, era stato il più veloce ad arrivare sul pallone e a metterlo definitivamente in rete.

Il Montespertoli, nell’arco della stagione, si è dimostrato una squadra quadrata e in crescita con l’andare del tempo, fino ad arrivare a lottare per la zona play-off. La squadra dell’allenatore Luigi Sarti in 27 partite ha inanellato 11 vittorie, 6 pareggi, contro 10 sconfitte, con 30 reti messe a segno e 31 subite. Di fronte il Castelnuovo, con 12 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, 36 gol messi a segno, ma ben 37 al passivo che, finora, lo relegano al secondo posto tra i reparti difensivi più deboli, dopo quello del fanalino di coda Cuoiopelli. A disposizione di Vangioni ci saranno i venti giocatori di domenica scorsa.

Dino Magistrelli