Eccellenza, gli anticipi. Fari puntati su Massa-Russi

Dopo il rinvio d’ufficio dell’ottava giornata (che sarà recuperata domenica 22 dicembre), in questo fine settimana si torna a giocare nel campionato di Eccellenza con le gare della nona giornata. Il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo ha determinato 5 anticipi su 9.

Massa Lombarda-Russi. Domani, alle 15, al ‘Dini e Salvalai’, va in scena uno dei derby più sentiti della provincia. Ed è già un match che assegna punti importanti per la salvezza. Le due squadre hanno infatti cominciato la stagione col freno a mano e non hanno ancora vinto. Il Massa, che aveva iniziato in maniera promettente con 2 pareggi consecutivi, è scivolato in fondo alla classifica per via di 4 ko di fila, tutti di misura, ed ora si ritrova al penultimo posto con 2 punti. I bianconeri però devono anche recuperare il match col Pietracuta, secondo della classe. Dall’altra parte del campo, il Russi non se la passa tanto meglio. I falchetti hanno 3 punti, frutto di altrettanti pareggi, e sono alla ‘prima’ col nuovo tecnico Ferrario, che preso il posto del dimissionario Farneti. Dal 2005 le due squadre si sono affrontate 12 volte con 4 vittorie del Massa, 6 pareggi e 2 vittorie del Russi.

Reno-Pietracuta. Domani, al ‘Nostini’ di Sant’Alberto, con fischio d’inizio alle 15, è di scena la vice capolista, che insegue il Castenaso a -1, dovendo però recuperare il match col Massa. I padroni di casa, terzultimi a quota 3 e senza vittorie all’attivo, sono assetati di punti. Un importante segno di vitalità è arrivato dal match interno contro il Medicina, nel quale il successo è sfumato in zona Cesarini. Il Pietracuta non ha ancora perso, ma non pare ‘impossibile’, visti gli ultimi due pareggi con Russi e Vis Novafeltria.

Sanpaimola-Sampierana. Domani, alle 15, al ‘Buscaroli’ di Conselice, è di scena una delle tre seconde. La formazione di San Patrizio – dodicesima con 9 punti ai margini della zona playout – è annunciata in fiducia, soprattutto dopo aver bloccato sull’1-1 la capolista Castenaso. La Sampierana, dopo il ko di Pietracuta al debutto, ha infilato una serie di 6 risultati utili che l’ha portata ai vertici della classifica.

Faenza-Solarolo. È un derby fra matricole che mette già in palio punti pesantissimi per la salvezza quello che andrà in scena domenica, alle 14.30, al ‘Bruno Neri’. I padroni di casa, ultimi della classe con un solo punto all’attivo, hanno bisogno di rompere il ghiaccio per entrare nel vivo della stagione. Il pareggio di Russi sembrava aver dato la svolta, ma poi è arrivato il ko col Tropical Coriano. Il Solarolo invece viaggia all’8° posto con 10 punti e, dopo un avvio degno di nota grazie anche ai successi esterni con Vis Novafeltria e Granamica, si è un po’ smarrito, perdendo le ultime due gare contro Pietracuta e Cava Ronco. Sugli altri campi. Domani si giocano anche Cava Ronco-Vis Novafeltria (18.30) e Mezzolara-Granamica (14); domenica, alle 14.30, Gambettola-Medicina, Osteria Grande-Castenaso e Sant’Agostino-Tropical Coriano.