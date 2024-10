Eccellenza - Gli anticipi. Russi, vittoria che dà ossigeno. La Reno stende il Pietracuta

Ferma la capolista Castenaso – come tutte le squadre della cittadina bolognese – per i gravi problemi, causati dal maltempo, al suo centro sportivo (con l’Osteria Grande recupera l’11 dicembre) si giocano diversi anticipi nel girone B di Eccellenza, anche in vista del turno infrasettimanale di mercoledì. Vittoria fondamentale in chiave salvezza del Russi che espugna 2-1 il ’Dini e Salvalai’ di Massa Lombarda: ancora una volta decisiva la classe senza tempo del solito Antonio Salomone, classe ’86: suo il gol del vantaggio finale che porta i 3 punti ai Falchetti. Vittoria di spessore per la Reno: battuto 2-0 (10’ pt Biondelli, 44’ st Frisari) l’ostico Pietracuta che, vincendo la sfida con i ravennati, sarebbe salito in testa al campionato assieme alla Sampierana. La squadra di Barontini, infatti, espugna 2-1 Conselice e si porta in vetta da sola (in attesa del recupero Osteria Grande-Castenaso) lasciando un certo amaro in bocca al Sanpaimola, capace di dimezzare lo svantaggio al 17’ st con El Bouhali, dopo il 2-0 degli ospiti, passati grazie ad una autorete proprio di El Bouhali (33’ pt), protagonista in positivo e in negativo del match, e al gol su rigore di Pippi (11’ st). La giornata, si chiude oggi con un altro derby ravennate, Faenza-Solarolo. Eccellenza Girone B (9ª giornata): Massa Lombarda-Russi 1-2 (13’ pt Cobrescu, 15’ st Simone (M), 30’ st Salomone), Mezzolara-Granamica 3-0 (3’ pt rig., 4’ st e 45’ st Karapici), Reno-Pietracuta 2-0 (10’ pt Biondelli, 44’ st Frisari), Sanpaimola-Sampierana 1-2 (33’ pt aut. El Bouhali, 11’ st rig. Pippi (Sam), 17’ st El Bouhali). Ieri sera: Cava Ronco-Vis Novafeltria. Oggi (ore 14,30): Faenza-Solarolo, Gambettola-Medicina Fossatone, Sant’Agostino-Tropical Coriano. Ieri: Rinviata (11 dicembre, ore 20,30): Osteria Grande-Castenaso. Classifica: Sampierana 17; Castenaso 15; Pietracuta, Osteria Grande 14; Mezzolara, Tropical Coriano 13; Cava Ronco 12; Sant’Agostino 11; Gambettola, Solarolo, Granamica 10; Vis Novafeltria, Sanpaimola 9; Medicina Fossatone 8; Reno, Russi 6; Massa Lombarda 2; Faenza 1.

u.b.