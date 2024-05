Eccellenza: i biancorossi verso la sfida in casa della Maccarese. Terranuova, carica Becattini: "Dobbiamo confermarci»

TERRANUOVA

Il Terranuova Traiana si presenterà alla trasferta di Maccarese in posizione di forza dopo la vittoria per 2-1 in un Matteini gremito in ogni ordine e grado. Marco Becattini, in vista dell’importante appuntamento, non intende abbassare la guardia e chiederà ai suoi ragazzi di fare altrettanto. Quella di domenica, nonostante alcune incertezze nel secondo tempo, per i biancorossi è stata una partita di grande valore. "Adesso c’è da fare lo stesso nella partita di ritorno – ha precisato l’allenatore – La Maccarese ha pareggiato nel secondo tempo riuscendo a fare un solo tiro in porta, mentre noi abbiamo avuto tantissime occasioni".

Un aspetto che già di per sé fa ritenere il tecnico soddisfatto di Sacconi e soci. "In vista di domenica – ha aggiunto Becattini – voglio vedere il bicchiere tutto pieno. Non ci dimentichiamo che questa squadra è arrivata prima nel Lazio, è un club che ha segnato più di 80 gol e al Matteini in pratica non è riuscita a fare un tiro in porta. Della Maccarese il migliore in campo è stato il portiere, il nostro invece non ha toccato palla. Per questo sono contentissimo della prestazione dei ragazzi, anche se alcuni episodi non hanno giocato a nostro favore". I valdarnesi andranno a Maccarese solo per fare il loro gioco. "Mi aspetto una partita difficilissima".