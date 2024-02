Eccellenza. I due differenti volti del Chiesanuova nella stessa gara

Primi tempi da dottor Jekyll, secondi tempi da mister Hyde. È un Chiesanuova a due facce quello che sta attraversando questo inverno quasi primaverile. Domenica i ragazzi di Mobili contro l’Urbania hanno dato l’ennesimo saggio del loro spirito combattivo, certificato dalla quinta rimonta nelle ultime sei partite (non è riuscita solo contro la Civitanovese capolista). Una costante, come fosse nel Dna e pensare che prima del 2-1 recuperando lo svantaggio contro Montecchio, ultima gara pre sosta natalizia, il Chiesanuova non vi era mai riuscito in un anno e mezzo di Eccellenza. Notevoli le emozioni che regalano le rimonte, importante la capacità di reagire (tanto più che domenica non c’erano tre pezzi pregiati come Sbarbati, Defendi e Monteneri) ma le partite non iniziano dopo l’intervallo. Per due volte di fila sono state rimontate due reti, era già accaduto a Tolentino, ma non tutte le ciambelle riescono col buco: urge ritrovare lucidità e ordine per evitare di complicarsi la vita. Anche il presidente del sodalizio biancorosso Luciano Bonvecchi si focalizza su questi due volti del team: "Abbiamo preso questo strano vizio di andar sotto prima di giocare come sappiamo e domenica abbiamo anche regalato la prima rete su un angolo a nostro favore. Queste le critiche, poi ci sono i complimenti per il cuore messo e la capacità di venirne fuori riprendendo i durantini nella ripresa. Siamo stati magari un po’ ingenui nel finale, ci siamo fatti prendere dal nervosismo indotto, hanno creato confusione ad hoc e noi potevamo prendere il bottino pieno. Se si confrontano i due gironi, rispetto all’andata abbiamo 2 punti in meno (la squadra è rimasta al 4° posto, anche se raggiunta dal Montefano ndc), speriamo di migliorare il percorso e non buttare via niente".

Andrea Scoppa