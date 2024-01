Eccellenza, ieri il recupero della quindicesima giornata: i rossoblù agganciano in vetta il Chiesanuova, feltreschi a tre punti dalle capolista. Civitanovese in dieci per un tempo, ma l’Urbino non sfonda

0

CIVITANOVESE

(4-3-3); Petrucci 6; Nisi 6, Boccioletti 6,5 (46’ st Mataloni sv), Morani 6,5, (14st Sartori 5,5) Giunchetti 6,5; Magnani 7, Cusimano 6,5, Dalla Bona 6,5; Rivi 5,5, Galante 6, Montesi 6. All. Ceccarini

CIVITANOVESE (4-3-3): Cannella 6,5; Pasqualini 6, Cosignani 6,5, Visciano 7, De Vito 5,5 (34’ pt Ballanti 6); Passalacqua 6 (1’ st Ruggeri 6,5), Buonavoglia 6,5, Domizi 6 (21’ st Mangiacapre 6); Spagna 5,5, Becker 5,5 (25’ st Strupceki 6), Ercoli 5,5 (20st Brunet 6,5). All. Alfonsi

Arbitro Travaini di Busto Arsizio

Note: espulso al 45’ pt Spagna per doppia ammonizione

Va in scena al "Montefeltro" il big match del recupero della 15ª’ giornata, rinviato causa nebbia. Le due formazioni arrivano allo scontro diretto con l’obiettivo di avvicinare o addirittura sorpassare la capolista Chiesanuova. Subito l’Urbino avanti al 4’ con Boccioletti che dalla sinistra mette una palla tagliata su cui non arrivano per pochi centimetri prima Rivi poi Montesi. Al 16’ ci prova Dalla Bona su punizione: palla alta. Tre minuti più tardi è Visciano ad impensierire seriamente Petrucci. Al 34’ azione dei gialloblù con Boccioletti che va al tiro con palla fuori di poco. Insiste l’Urbino in questo frangente padrone del campo, Galante affonda sulla destra, mette al centro e Montesi calcia sulla traversa con Cannella immobile. Al 42’ Galante lanciato in profondità viene fermato al limite con cartellino giallo per il difensore. La punizione di Boccioletti termina sulla barriera. Episodio della svolta al 45’. Spagna, già ammonito, commette l’ennesimo fallo su Magnani e l’arbitro estrae il secondo giallo per il forte attaccante della Civitanovese.

Episodio che ha sicuramente segnato l’andamento del secondo tempo, dove l’Urbino si è gettato subito in avanti per sfruttare l’uomo in più ma ha trovato una Civitanovese organizzata e quadrata. All’11’ Dalla Bona mette palla in mezzo con Rivi che non ci arriva. Al 17’ affondo di Galante a sinistra con conclusione di sinistro che Cannella respinge in angolo. La Civitanovese si chiude sempre di più con i cambi di Alfonsi e l’Urbino non trova più spazi e neanche la girandola di cambi dà nuovo impulso al match. Molto bene i ragazzi di mister Ceccarini nel primo tempo, quando hanno dato l’impressione di domare la Civitanovese che per contro ha trovato nuova linfa proprio dall’espulsione del suo giocatore più rappresentativo. Da segnalare nell’Urbino, le buone prove della coppia centrale Magnani e Giunchetti e del funambolico Cusimano. Nella Civitanovese bene Visciano e Buonavoglia. Con questo punto la Civitanovese aggancia in vetta il CHiesanuova a 30 punti, a tre lunghezze dall’Urbino..

Ivan Santi