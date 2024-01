Eccellenza – Il big-match. River Pieve-Massese. E’ scontro diretto

Il River Pieve è pronto per il big-match che giocherà in casa contro la Massese. Dopo aver sconfitto in trasferta la capolista Cuoiopelli, i biancorossi sono, adesso, alla ricerca di un altro risultato positivo. Anche la Massese, al di là del blasone, sta attraversando un ottimo periodo e viene da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro la Geotermica. Si prevede, quindi, una partita emozionante tra due squadre che, di certo, intendono smuovere la classifica.

"Nel campionato di Eccellenza – afferma il diesse Roberto Bacci (foto) – ogni partita è difficile e impegnativa. La Massese sta facendo molto bene. Noi dobbiamo continuare a dare il massimo per portare a casa punti preziosi".

Circa la "rosa" a disposizione di Fanani, mancherà all’appello, per squalifica, Di Giulio; ancora infortunati Leshi (che resterà probabilmente fuori per altri quindici-venti giorni) e Filippi (che potrebbe, invece, rientrare domenica 21 gennaio, contro il Montespertoli). Ancora da decidere la formazione titolare, anche se il "3-5-2" potrebbe essere riconfermato, con Morelli e Magera in attacco.

Guardando alla classifica il River Pieve si trova, attualmente, in sesta posizione, con 24 punti, a pari merito con lo Zenith Prato, davanti al Fucecchio (22) e dietro al Camaiore (25); mentre la Massese – che in caso di vittoria raggiungerebbe i biancorossi – , si trova a quota 21, davanti a Sporting Cecina e Ponte Buggianese (entrambe con 20 punti).

Arbitrerà l’incontro Adis Kurti di Mestre. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14,30.

Federico Santarini