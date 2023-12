Eccellenza. Il Camaiore è in risalita con 10 punti in 4 gare

Dieci punti in quattro partite. Non è una cura dimagrante. È il ruolino di marcia del Camaiore da quando in panchina siede Pietro Cristiani. Il 41enne tecnico di Staffoli, che ha portato il Tau Altopascio dalla Prima categoria (due finali playoff fatte... e poi la società comprò il titolo sportivo del Vorno salendo così di due categorie) fino alla Serie D (ottenuta sul campo dopo tre anni di Eccellenza con 3°, 4° e 1° posto), si è calato fin da subito alla perfezione nel clima camaiorese e adesso sta dando quella continuità ai bluamaranto che in passato era mancata.

La vittoria di domenica in rimonta contro lo Sporting Cecina in una partita davvero molto maschia (... forse fin troppo) è stata un’ulteriore iniezione di fiducia nella risalita verso l’alta classifica. "In quattro partite che sono qui ho visto sempre partire la squadra con una prima mezz’ora impressionante a livello di ritmo, intensità, agonismo e predominio territoriale – commenta Pietro Cristiani – contro il Cecina per la prima volta da quando ci sono io siamo andati in svantaggio e volevo capire come avremmo reagito a questo. Beh... i ragazzi in campo non hanno avuto nemmeno un tentennamento, ripartendo a testa bassa e nel giro di poco hanno creato tante occasioni e ribaltato il risultato". I numeri dicono 7 gol fatti e solo uno subito (su rigore ieri l’altro) col nuovo tecnico che ha portato alcuni benefici evidenti: l’esterno Borgia è tornato "l’aratro mannaro" inarrestabile sulla fascia destra, la punta Kthella è stato rigenerato e recuperato mentalmente dopo una lunga astinenza da gol, Biagini è stato spostato più avanti sulla trequarti mettendo Anzilotti in regia col centrocampo che padroneggia, D’Alessandro là dietro (confermando l’intuzione di Polzella) dominante.

La nota spiacevole è stata l’espulsione per doppio giallo (molto contestato dal Camaiore) di bomber Geraci, cui è seguita poi pure l’espulsione dello stesso tecnico Cristiani. Entrambi dunque salteranno Camaiore-Fucecchio (i bluamaranto saranno in casa al Comunale anche nella prossima domenica).