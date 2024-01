Eccellenza. Il Camaiore perde ma scopre i gol di Imbrenda

Gli è capitata quella classica “domenica storta“ (di quelle dove puoi star lì in campo anche fino a mezzanotte... ma tanto non c’è verso) al Camaiore che domenica nel match interno giocato sul bel sintetico del “Buon Riposo“ di Pozzi è incappato nella prima sconfitta della gestione Cristiani, dopo 8 risultati utili consecutivi (con cui erano arrivati 18 punti). I ben cinque legni colpiti (quattro traverse, di cui due di fila nella stessa azione, ed un palo su punizione allo scadere) e le paratone del grande ex Rizzato si sono messi di mezzo fra i bluamaranto e quella che poteva essere altrimenti una vittoria. Ma non è solo alla sfortuna che può e deve appellarsi il Camaiore. Infatti va anche detto che i bluamaranto devono pure farsi una bella dose di “mea culpa“ per il modo in cui si sono fatti in pratica gol da soli 2 volte (giornata tremebonda per il difensore Velani, colpevole in entrambe le reti subite) e per il modo in cui non hanno saputo sfruttare la lunga superiorità numerica (il Ponte Buggianese era rimasto in 10 già al 28’) palesando una carenza di giocatori in grado di saltar l’uomo... tant’è che le tante occasioni capitate sono giunte tutte con tiri da fuori o appena dentro l’area.

La nota lieta è stato il primo gol in bluamaranto di Leonardo Imbrenda che sale così a quota 6 centri stagionali dopo i 5 che aveva realizzato con la maglia del Montespertoli nella prima parte di questa annata 2023/24.

’Leo’, la tua rete però non è bastata per portare punti.

"Infatti sono dispiaciuto di questo. Ci abbiamo provato in ogni modo contro il Ponte Buggianese ma tra legni e parate di Rizzato non siamo riusciti a segnare più di un gol. Peccato. Capitano delle domeniche così storte".

La concorrenza là davanti è tanta con Geraci e Kthella.

"Sì, ma fa bene a tutti. E poi può capitare anche di giocare tutti e tre insieme come si è visto nel secondo tempo domenica. Possiamo farlo aiutandoci fra noi".

E ora come si riparte?

"Senza fare drammi dopo una sconfitta immeritata. Questo gruppo ha la forza per rialzarsi all’istante e tornare a vincere".