Eccellenza: il Camaiore resta terzo. Un pari che sa di occasione persa

FUCECCHIO: Rocchi, Bindi, Zaccagnini, Lecceti, Malanchi, Iaia, Tassi, Cenci, Mhilli, Mariani, Agostini. (A disp.: Del Bino, Arapi, Badalassi, Re, Lotti, Rigirozzo, Nannetti, Pieri, Andreotti). All. Lorenzo Dell’Agnello.

CAMAIORE: Barsottini; D’Alessandro, Zambarda, Arnaldi; Borgia, Verona (Velani), Amico, Da Pozzo, Crecchi; M. Ricci (Adami); Imbrenda. (A disp.: Azioni, Pezzini, Nazzaro, Anzilotti, Biagini, Kthella, Maini). All. Pietro Cristiani.

Arbitro: Rudy Ogliormino di Piombino (assistenti Danilo Barretta di Pistoia e Gabriele Notari di Siena).

Reti: 55’ autorete (C), 80’ Badalassi (F).

FUCECCHIO – Sa tanto di occasione persa questa per il Camaiore che avrebbe potuto con una vittoria (che stava maturando) tornare a prendersi il secondo posto, solitario, della classifica e invece resta terzo. Con questo “pareggino“ se non altro ha preso un punto sia sulla Cuoiopelli seconda (da cui ora è a-1) sia sulla Zenith Prato terza (su cui ora è a +2), il tutto quando manca adesso solo una giornata al termine della regular season. Il Fucecchio ieri ha deciso di tenere in panchina il portiere Del Bino, Rigirozzo ed il bomber Andreotti ma il Camaiore (che aveva assenze pesanti avendo fuori Geraci, Kthella, Biagini e Anzilotti) non è riuscito ad approfittarne come avrebbe voluto. Al “Corsini“ i bluamaranto avevano sbloccato il match da calcio d’angolo di Da Pozzo deviato ad inizio secondo tempo ma poi Badalassi con un gran gol (primo centro in campionato per lui) ha ristabilito i conti a 10’ dalla fine. In mezzo una traversa per parte (con colpo di testa di Imbrenda prima e poi con Agostini per il Fucecchio) ed almeno tre interventi prodigiosi del giovane portiere Rocchi, graziato da un Camaiore sprecone.