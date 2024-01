Eccellenza. Il Camaiore vuole bersi 3 punti alle Sorgenti

Riprendere subito la strada dei 3 punti è l’intento del Camaiore che oggi sarà di scena al “Magnozzi“ di Livorno contro la Pro Livorno Sorgenti di Bandinelli. Qualche problemino in settimana l’ha avuto fisicamente il difensore mancino Zambarda ma è tutto risolto con l’ex capitano della Massese rientrato in gruppo già da giovedì e dunque a piena disposizione. È recuperato il centrocampista 2004 Verona mentre il coetaneo attaccante Belluomini ha avuto l’influenza di stagione. L’assenza odierna sarà quella della mezzala offensiva Da Pozzo, che rimediò il rosso dalla panchina nel concitato finale di Camaiore-Ponte Buggianese (1-2) di domenica scorsa a Seravezza. "È una partita molto importante per me – dice l’allenatore Pietro Cristiani – poiché mi consentirà di capire come la squadra reagirà a quella che è stata la prima sconfitta della mia gestione. Una sconfitta, per quanto sfortunata come quella patita col Ponte avendo colpito ben 5 legni, tuttavia non arriva mai a caso. Sicché dobbiamo prendere quanto di buono fatto... ma anche gestire meglio, con maggior lucidità, alcuni momenti. Quando perdi un motivo c’è e devi impararne la lezione, per non ricadere negli stessi errori, soprattutto mentali. La Pro Livorno ha rivoluzionato a dicembre ma è una squadra con elementi di categoria nell’asse portante come Serafini, Solimano, Signorini, Lucarelli, Montecalvo e Cutroneo. Fanno un buon calcio, aggressivo. E l’ambiente è caldo, col campo piccolo. Vincere là non è mai facile". Dirigerà Carmelo Ramundo di Paola, coi guardalinee Vittorio Poggipolini e Roberto Pappalardo di Empoli. Due i dubbi che pare avere Cristiani: il consueto ballottaggio Imbrenda-Kthella davanti come partner di Geraci) e sul ruolo di D’Alessandro che tornerà sì titolare... ma centrale (con Adami braccetto) o mezzala (con Velani dietro)?

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani (2003) (Adami, 2004), 21 Zambarda, 3 Crecchi (2004); 8 D’Alessandro, 4 Anzilotti, 7 Amico; 10 Biagini; 32 Geraci, 11 Imbrenda (Kthella).