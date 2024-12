Eccellenza, il capitano Iazzetta: "Siamo calati alla distanza, purtroppo fatichiamo in zona gol». Frenata Sant’Agostino: "Occasione sprecata»

Deludente risultato a occhiali per il Sant’Agostino, costretto a dividere la posta a domicilio col modesto Granamica, l’ex squadra del ferrarese Davide Marchini. La formazione bolognese era arrivata nella casa dei ramarri con l’intento palese di raccogliere un punto, si è arroccata in difesa fin dalle prime battute ed è riuscita nell’intento. E dire che la squadra di Ruggero Ricci si era giovata dell’inserimento dei nuovi acquisti Armaroli e Cinalli in difesa e del trequartista ex Primavera del Bologna Corsi, oltre al rientro dalla squalifica del portiere Costantino, indisponibili invece era ancora Vanzini e Anostini.

Mastica amaro Enrico Iazzetta (nella foto): "Siamo usciti con il rammarico – commenta il capitano ramarro – i tre punti erano alla portata. Abbiamo giocato un’ora a buoni livelli, costruito nel primo tempo almeno tre occasioni nitide da gol, due con Cazzadore e una con Corsi. Nel secondo tempo Cazzadore si è visto respingere sulla linea di porta un gol che sembrava fatto. Purtroppo facciamo fatica a fare gol". Nell’ultima mezz’ora avete perso smalto… "E’ vero, siamo calati alla distanza, un calo anche fisico, senza però mai rischiare niente in fase difensiva. Perlomeno abbiamo mosso la classifica, un risultato positivo, che dà continuità e ci dà un po’ di morale per le prossime due partite prima della sosta". Come sono andati i tre nuovi acquisti?

"Sono andati bene, adesso attendiamo l’ex spallino Laurenti: sta recuperando, dovrebbe rientrare domenica, mentre Vanzini è arruolabile mercoledì". Come ha preso la cessione improvvisa di Fiorini? "A me è dispiaciuto molto sia andato via, abbiamo giocato assieme tanti anni. Era un punto di riferimento importante per lo spogliatoio, è comunque andato a giocare in una piazza importante, dove potrà togliersi tante soddisfazioni".

Franco Vanini