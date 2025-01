Eccellenza, il capitano Iazzetta: "Siamo realisti, se il campionato finisse oggi rischieremmo i playout». Maglia celebrativa per Costantino. Ma il Sant’Agostino ora ha paura

Maglia celebrativa per le 200 presenze tra i pali per Costantino, con tanto di maglia celebrativa consegnata prima del fischio d’inizio dal presidente Bruno Lenzi, anche se l’highlander resta Enrico Iazzetta con 320. Affetto e riconoscenza ai big del clan ramarro, ma non consola per la sconfitta 4-1 e la classifica penalizzante.

"Bisogna prendere consapevolezza della classifica – afferma con realismo capitan Iazzetta –, se il campionato finisse oggi rischieremmo i playout. Molto si capirà dalle prossime tre partite, tutti scontri diretti: Faenza e Osteria Grande in trasferta e Russi in casa".

Riguardo alla partita nell’anticipo di sabato, perso a domicilio dal Sanpaimola, il capitano evidenzia che "si era messa male già all’inizio, in svantaggio su un rigore discutibile. Abbiamo reagito, dominando fino all’espulsione di Sarti e poi all’uno-due di fine primo tempo. Nella ripresa, sotto di tre gol e in inferiorità numerica, c’era ben poco da fare".

C’era molto nervosismo per l’arbitraggio… "Quest’anno non siamo fortunati con le direzioni arbitrali, anche se ci abbiamo messo del nostro esagerando con le proteste".

Domenica contro il Faenza del gigante Grazhani, ex Argentana, sarà tutt’altro che una passeggiata. Il Sant’Agostino sarà orfano degli squalificati Sarti e Masiero, degli infortunati Roda e Cremaschi, forse anche di Anostini.