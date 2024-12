Eccellenza. Il Certaldo cala un tris vincente. E resta in scia per la salvezza

Certaldo

3

Cuoiopelli

1

CERTALDO: Gasparri, Piochi, Signorini (73’ Usai), Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto (73’ Innocenti), Zefi, Bettoni (69’ Pieracci), Mearini, Cenni (55’ Corsi S.), Cito. A disp: Mengoni, Ciappi, Lebbaraa, Vanni, Iasparrone. All: Corsi

M. CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci, Porcellini, Tassi, Covino, Innocenti, Tuzi, Vannuzzi, Pinna, Campo, Turini. A disp.: Pannocchia, Bindi, Bocini, Duranti, Hanxhari, Mancino, Rocco, Mancini. All: D’Addario

Arbitro: Ciorba di Perugia

Reti: 31’ Zefi; 56’ Mearini; 62’ Porcellini; 71’ Cito

CERTALDO – Al Comunale contro il fanalino di coda Cuoiopelli, il Certaldo centra la terza vittoria consecutiva e resta in scia alla salvezza diretta. Dopo due tentativi con Borboryo su calcio d’angolo e Zefi dal limite, al 31’ i viola valdelsani passano in vantaggio proprio con il numero sette, che dai venticinque metri si inventa una traiettoria imparabile per Fogli. Prima dell’intervallo, i padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con la traversa colpita da Cenni, ma il 2-0 è solo rimandato e arriva in avvio di ripresa quando Mearini (nella foto) insacca con un preciso diagonale. Al 62’ gli ospiti accorciano le distanza con Porcellini, di testa sugli sviluppi di un corner, ma al 71’ i ragazzi di Marco Corsi calano il tris con Cito dopo un bello scambio tra Samuele Corsi e Mearini. Nell’ultima parte di gara il Certaldo amministra poi senza patemi il doppio vantaggio e dopo il triplice fischio finale può correre a festeggiare sotto i propri sostenitori.