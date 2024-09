Eccellenza. Il Chiesanuova è pronto per l’esordio interno

Si avvicina il momento dell’esordio casalingo per il Chiesanuova. Dopo due incontri ufficiali tutti disputati in trasferta, compresa la Coppa (il ritorno contro la Sangiustese Vp è in programma mercoledì), la squadra di Mobili domenica scenderà in campo nel suo "Sandro Ultimi" contro il Montegranaro. Dopo il blitz 0-1 con l’Atletico Mariner, ecco la prima di 15 partite finalmente e davvero in casa. I lavori al campo sportivo non sono ancora completati, ma a differenza delle ultime due stagioni, il Chiesanuova vi potrà giocare sempre. Un bel vantaggio tecnico e fine delle fastidiose peripezie. Ancora più logico che si sogni il tris allora. La squadra (che ha recuperato l’infortunato Trabelsi, in foto) infatti ha sempre vinto alla prima in casa da quando milita in Eccellenza. Nel 2022 lo storico 1-0 al Montefano e l’anno scorso ecco il 3-1 alla Sangiustese. Vero che nel 2023 si giocò a San Severino, ma anche il ritorno al "Sandro Ultimi", nel febbraio 2024 contro l’Azzurra Colli, è coinciso col successo 1-0. Proprio in queste ore la società ha comunicato info e modalità per assistere ai match interni. Salvo diverse disposizioni, i biglietti per accedere alle gare possono essere acquistati il giorno stesso della gara a partire da 45 minuti prima l’inizio della stessa. Costo del tagliando 10 euro, omaggio per gli Under15 (esibendo un documento d’identità).

Andrea Scoppa