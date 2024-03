Eccellenza. Il Chiesanuova fa visita alla Jesina e alza la mira. Mobili: "Voglio vedere quanta fame abbiamo»

Proprio al "Carotti" dove quasi due anni fa venne conquistata l’Eccellenza per la prima volta nella storia del club, il Chiesanuova oggi apre una seconda parte di campionato che potrebbe portare addirittura al grande traguardo della partecipazione ai playoff. Dopo aver battuto il Montegiorgio 3-1 e blindato la permanenza raggiungendo quota 39 punti risalendo al 3° posto, il team di Mobili alle 15 è di scena in casa della Jesina per la 25ª giornata. Mongiello e compagni devono vedersela con una squadra in flessione a causa di 4 sconfitte consecutive (senza segnare nelle ultime 3) ma pur sempre blasonata, nonché bisognosa di punti essendo in zona playout ferma a 27. Ricordando il precedente dell’andata, l’1-1 che vide stoppare la serie di 5 successi consecutivi dei suoi, Mobili ordina di non adagiarsi: "La Jesina anzitutto è la squadra dell’andata e se allora ha saputo fermarci, significa che può farlo anche domenica. Noi dobbiamo continuare il percorso di crescita e sono curioso di capire quanta fame sia rimasta nel gruppo ora che la salvezza è stata praticamente presa. Non vorrei che ci adagiassimo, non dobbiamo farlo in primis per rispetto della società". Con Defendi ancora out e il dubbio tra i pali (per Fatone si deciderà col provino prepartita altrimenti giocherà Carnevali), il Chiesanuova si presenterà a Jesi come miglior attacco del campionato e puntando sull’idea tattica vincente delle ultime settimane, vale a dire pressing alto, gioco pratico e veloce favorito anche dalla rapidità del baby Trabelsi.

Andrea Scoppa