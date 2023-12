Eccellenza. Il Chiesanuova rinforza il parco under

Capodanno con la spensieratezza della leader, della capolista più inattesa, per il Chiesanuova che da martedì inizierà gli allenamenti del nuovo anno, un 2024 che inizierà in modo duro perché domenica 7 i biancorossi se la dovranno vedere con la Maceratese. Si giocherà ancora a Villa San Filippo e contro una big che si sta rinforzando, deve recuperare terreno in classifica e per giunta avrà motivazioni extra dopo aver perso la finale di Coppa Italia. Il Chiesanuova ha disputato il secondo ed ultimo test di questa pausa natalizia, lo ha fatto a Macerata ma misurandosi a Collevario contro la Cluentina (in precedenza contro Osimo Stazione). La squadra ha vinto 0-4 trovando ispirato il 2003 Trabelsi, per lui doppietta. Il test è servito per verificare Dutto al centro della difesa dato che alla ripresa dell’Eccellenza la co-capolista (assieme alla Civitanovese) sarà priva di Canavessio squalificato. Da segnalare che il club ha tesserato in questa finestra di mercato l’attaccante esterno del 2005 Alessandro Bruffa, ex Montegranaro e cresciuto tra Camerino e Tolentino, più il centrocampista del 2006 Edoardo Ciottilli, anche lui ex cremisi.

Andrea Scoppa